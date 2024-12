J. Hornig Caffè Crema Trio für den perfekten Kaffeegenuss

Kaffee-Enthusiast:innen aufgepasst! Wir verlosen ein exklusives Caffè Crema Package von J. Hornig.

Das Set umfasst drei Kaffeesorten, die durch ihr unverwechselbares Aroma überzeugen: Je 1 kg der Sorten Classico, Intenso und Bio liefern die perfekte Mischung für genussvolle Wintertage – der ideale Begleiter für den persönlichen Kaffee-Moment.

J. Hornig Caffè Crema Classico

Der Caffè Crema Classico bringt die Essenz eines echten Klassikers in die Tasse. Er zeichnet sich durch eine feinporige Crema und einen kräftigen Geschmack aus. Das ausgewogene Aroma entsteht durch eine Langzeitröstung und den optimalen Röstgrad von ausgewählten Arabica- und Robusta-Bohnen aus Südamerika, Zentralamerika und Asien. Sie verleihen dem Caffè Crema Classico seinen schokoladig-nussigen Geschmack, der sich besonders gut als Espresso entfaltet.

J. Hornig Caffè Crema Intenso

Temperamentvoll und stark: Der Caffè Crema Intenso von J. Hornig hält, was sein Name verspricht. Sorgsam geröstete Kaffeebohnen aus den besten Anbaugebieten Südamerikas, Zentralamerikas und Asiens sorgen für einen intensiven Geschmack und ein fein-würziges Aroma. Als Espresso zubereitet, überzeugt er mit perfekter Crema. Das macht ihn zum idealen Kaffee für Vollautomat und Siebträgermaschine.

J. Hornig Caffè Crema Bio

Der Caffè Crema Bio von J. Hornig lässt die Herzen von Kaffee-Gourmets höher schlagen. Nicht nur, weil die Crema stets perfekt gelingt und sein kräftiger Geschmack auf einem starken Aroma baut, sondern auch, weil dafür nur Bohnen aus biologischem Anbau in die Packung kommen. Herangewachsen in den besten Anbaugebieten Südamerikas, Zentralamerikas und Asiens wird er nach Fairtrade-Regeln gehandelt. Sie machen den Caffè Crema Bio zu dem, was er ist: eine kräftige Espresso-Mischung mit schokoladigen Geschmacksnoten.

Wir verlosen ein J. Hornig Caffè Crema Set für den ganz persönlichen Kaffee-Moment, bestehend aus: einem Kilo J. Hornig Caffè Crema Classico, einem Kilo J. Hornig Caffè Crema Intenso und einem Kilo J. Hornig Caffè Crema Bio!