Gewinnspiel zum Tag des Kaffees

Gibt es etwas Schöneres, als mit einer guten Tasse Kaffee und hausgemachtem Kuchen in das Wochenende zu starten? Nur, wenn man diesen Moment zu zweit genießen kann. J. Hornig macht mehr aus deiner Zeit und lädt dich und deinen Liebsten/deine Liebste auf ein gemeinsames Frühstück in die J. Hornig Kaffeebar im 7. Wiener Bezirk ein. Hier ist außergewöhnlicher Kaffeegenuss zuhause: Neben J. Hornigs klassischem Sortiment können sich Kaffee-Enthusiasten und Hobby-Baristas über direkt gehandelten Spezialitätenkaffee und alternative Zubereitungsarten freuen. Einem ganz besonderen Kaffee-Erlebnis steht also nichts mehr im Wege.

Wir verlosen 2 Gutscheine für frisch gebrühten Kaffee und selbstgebackenen Kuchen in der J. Hornig Kaffeebar für zwei Personen!