Jägermeister bringt mit „Der Hirsch ruft an! – Das verrückteste Telefon der Stadt“ am 21. November 2025 viel Humor, Wiener Schmäh und jede Menge ORANGE in die Innenstadt. Ein geheimnisvolles Telefon sorgt am Schwedenplatz für Aufsehen, und wer mutig genug ist, abzuheben, wird Teil der verrücktesten Aktion der Stadt.

Und du kannst mittendrin sein: Gewinne ein Meet & Greet mit Comedy-Influencerin Ina Jovanovic – inklusive einem Drink mit ihr in entspannter Atmosphäre!

Erlebe hautnah, wie Ina gemeinsam mit Jägermeister ORANGE Wien zum Lachen bringt, und tauche in die geheimnisvolle Welt rund um das mysteriöse Telefon am Schwedenplatz ein. Dazu gibt’s Jägermeister ORANGE – die neue Sorte, die mit fruchtiger Frische den Winter aufmischt.

Jetzt teilnehmen für einen Nachmittag voller Überraschungen und Schmäh in bester Gesellschaft!

Der Hirsch ruft an! – Das verrückteste Telefon der Stadt

Wann: 21. November 2025, ab 16:00 Uhr

Wo: Zapfmeisterei Bermudabräu, Rabensteig 6, 1010 Wien