Jesus Christ Superstar: Das Musical-Highlight zu Ostern

Maria Magdalena stellen alternierend drei außergewöhnliche und sehr unterschiedliche Künstlerinnen dar: Missy May, Ana Milva Gomes und Marjan Shaki.

– Missy May (Amstetten am 13.4.25) steht seit ihrer Kindheit auf der Bühne. Nach zahlreichen Erfolgen in den Pop-Charts spielt sie seit Hauptrollen einigen Jahren in diversen Musicals u.a. Blutsbrüder, Into the woods, Titanic, etc. 2023 konnte sie die ORF- Sendung „Dancing Stars“ für sich entscheiden.

– Ana Milva Gomes (Wien am 16.4.25) zählt zu den Top-Stars der Musicalszene im deutschsprachigen Raum. In Wien ist sie aus Musicalhits wie Sister Act, Mamma Mia, Mozart!, Cats oder Rebecca bekannt. 2017 erreichte sie den 2.Platz in der ORF-Sendung „Dancing Stars“.

– Marjan Shaki (Wien am 17.4.25) steht seit 25 Jahren in Hauptrollen auf den deutschsprachigen großen Musicalbühnen (u.a. Romeo & Julia, Tanz der Vampire, Evita) und ist durch ihre Finalteilnahme (2. Platz) der ORF-Sendung „Dancing Stars“ einem breiten Publikum bekannt. 2018 wurde ihr für ihr künstlerischen Wirken und soziales Engagement das Ehrenzeichen der Republik Österreich verliehen.