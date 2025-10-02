Ein geheimnisvoller Turm erhebt sich über Jahrzehnte, Erinnerungen fliegen durch Kontinente – mit seinem Debütroman Jimmy’s Brilliant Tower lässt Fergus Sweeney eine poetische Erzählung entstehen, die sich ganz der Magie des Zwischenraums verschreibt.

Vielstimmige Erzählung zwischen Traum und Erinnerung

Der Roman entfaltet sich nicht linear, sondern in 115 miteinander verflochtenen Fragmenten, in denen Träume, Erinnerungen und reale Erlebnisse wechselweise in den Vordergrund treten.

Die Handlung spannt sich über Jahrzehnte und Schauplätze: von der Wüste über die Stadt zur ländlichen Einsamkeit – ein literarisches Spiel mit Raum und Zeit, in dem das Erzählen selbst zum Turm wird.

Der Stil ist meditativ, fast lyrisch: Sweeney setzt auf Bruchstücke, Andeutungen, innere Monologe – wer klassisch lineare Erzählstränge erwartet, wird überrascht sein. Doch gerade in der Offenheit liegt die Stärke: Der Leser darf zwischen den Zeilen wandern und die Verbindungen selbst spüren.

Ein Turm als Metapher

Der „Brilliant Tower“ ist nicht einfach ein Gebäude, sondern ein symbolisches Zentrum, um das sich Erinnerungen, Identität und Sehnsüchte ordnen. Im Zentrum steht eine Figur namens Jimmy, doch gleichsam platziert Sweeney Figuren und Gedanken wie Steine, aus denen der Turm wächst – Schicht um Schicht, Ebene um Ebene.

Der Turm wirkt wie ein Gedächtnisarchiv: Lichtdurchlässig, mehrdeutig, zerbrechlich. In ihm spiegeln sich Bruchstücke von Kindheit, Exil, Liebe, Verlust – und immer wieder die Frage, was zurückbleibt, wenn wir uns erinnern.

Verlag, Veröffentlichung, Verfügbarkeit

Das Buch ist online auf Amazon.de erhältlich (u. a. als Print oder E-Book) und wird zunehmend auch in unabhängigen Buchhandlungen erhältlich. Fergus Sweeney hebt hervor, dass das phil in der Gumpendorfer Straße (Wien, 6.) eines der ersten Lokalitäten ist, in der sein Roman verfügbar ist.

Für wen ist das Buch lesenswert?

Leserinnen und Leser mit Liebe zu sprachlicher Dichte und Erzählformen, die nicht dem Mainstream folgen

Werksinteressierte, denen nicht jede Zeile erklärt werden muss, sondern die gern Lücken füllen

Wiener Literaturfreundinnen und -freunde, die lokale Buchhandlungsvielfalt (wie das phil) schätzen

Es ist ein Buch, das Zeit braucht – aber gerade dadurch nachhallt.

Interview: „Jeden Tag schreiben – ohne Plan“

Fergus Sweeney über die Entstehung seines ersten Romans, kreative Disziplin, die Freiheit der englischen Sprache und warum er Self-Publishing gewählt hat.

Der Wiener Autor und Musiker Fergus Sweeney hat seinen ersten Roman veröffentlicht – „Jimmy’s Brilliant Tower“, ein auf Englisch verfasstes Werk, das ebenso ungewöhnlich ist wie sein Entstehungsprozess. Im Interview erzählt Sweeney, wie er ohne Storyline, nur mit der Absicht zu schreiben, zu einem 360-seitigen Buch kam – und warum der Turm im Titel mehr ist als nur ein Gebäude.

Ein Turm aus Gedanken – und Sprache

Fergus, wie kam es eigentlich zu deinem Buch? Ich bin im Frühjahr aus Kalifornien zurückgekommen, wo ich öfter arbeite, und hatte gerade viel im Bereich Marketing geschrieben. Irgendwann habe ich mir gedacht: Ich will jetzt wissen, ob ich das Schreiben wirklich regelmäßig durchziehen kann – nicht nur projektbezogen wie bei Drehbüchern, sondern täglich. So, wie es Stephen King mal gesagt hat: einfach hinsetzen und schreiben. Jeden Tag 500 bis 1000 Wörter. Und das hast du einfach gemacht – ohne Thema? Genau. Kein Plot, keine Outline. Ich wollte nur schauen, was passiert, wenn ich einfach losschreibe. Das war eine komplett andere Herangehensweise als beim Drehbuchschreiben, wo ja alles sehr strukturiert ist. Hier war es ein Stream of Consciousness. Und nach ein paar Wochen haben sich dann Figuren, Themen und auch eine bestimmte Erzählstimme herauskristallisiert. Der Titel „Jimmy’s Brilliant Tower“ klingt sehr symbolisch – worum geht es? Es ist kein klassischer Roman mit linearer Handlung von A nach B. Es ist eher fragmentarisch erzählt, in der zweiten Person geschrieben – also „du machst dies, du denkst das“. Jimmy ist eine zentrale Figur neben dem namenlosen Protagonisten. Der „Brilliant Tower“ ist sowohl ein realer als auch ein metaphorischer Ort – ein Ort des Denkens, der Imagination, der Erinnerung. Türme tauchen im Buch immer wieder in verschiedenen Formen auf. Du lebst in Österreich, bist zweisprachig – warum auf Englisch geschrieben? Ich schreibe in beiden Sprachen, aber bei diesem Projekt war ziemlich schnell klar, dass es auf Englisch entstehen muss. Deutsch ist für mich oft die Sprache des Analytischen, des Konkreten – während Englisch mehr Raum lässt für Ambivalenz, für das Vage, das Imaginäre. Das hat einfach besser zu dem Stil und den Themen des Buchs gepasst. Wie lange hast du gebraucht? Ein knappes halbes Jahr. Es sind rund 360 Seiten, aber das Layout ist recht luftig, es liest sich also nicht schwer. Ich wollte nicht ewig daran feilen, sondern das Projekt abschließen. Und dann habe ich beschlossen, es im Eigenverlag zu veröffentlichen. Warum Self-Publishing? Einerseits, weil es auf Englisch ist und ich damit den internationalen Markt gleich mitdenken wollte. Andererseits wollte ich den Veröffentlichungsprozess aktiv selbst gestalten. Man bekommt das Buch über Amazon – als Paperback, Hardcover oder Kindle – und in Wien auch bei der Buchhandlung „Phil“ in der Gumpendorfer Straße. Das Hörbuch, das ich selbst eingelesen habe, erscheint im Herbst. Und wie ist das Feedback bisher? Erstaunlich positiv. Einige Leser:innen sagen, es sei sehr bildhaft und visuell geschrieben. Ich glaube, das kommt noch aus meiner Zeit als Journalist. Das journalistische Arbeiten – präzise beobachten, Sprache plastisch einsetzen – lässt sich nicht einfach ablegen. Und ja, auch wenn ich kein klassischer Reporter mehr bin, irgendwie bleibt man immer Journalist. Hast du Lesungen geplant? Noch nicht konkret, aber für den Herbst wird sich sicher etwas ergeben – vor allem im Zusammenhang mit dem Hörbuch. Ich mache das alles in Etappen, ohne zu viel vorzuplanen. Und wie geht es weiter? Schreibst du schon am nächsten Buch? Ja, auf jeden Fall. Ich habe verschiedene Projekte gleichzeitig in Arbeit – ein neues Buch, ein Theaterstück, auch ein Drehbuch. Und nebenbei arbeite ich auch an einem Musikalbum – Singer-Songwriter-Stil, nur Gitarre und Gesang. Es ist ein kreativer Herbst.

Verlosung: Ein Exemplar zu gewinnen!

Wir freuen uns, heute ein Exemplar von Jimmy’s Brilliant Tower unter unseren Leserinnen und Lesern verlosen zu dürfen!