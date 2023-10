Urlaub am Bauernhof in Salzburg gewinnen!

Gewinnen Sie einen Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder am Bio-Bauernhof Joglbauer in Henndorf am Wallersee im schönen Salzburger Flachgau.

Traumhaft gelegen mit Nähe zum Wallersee, dem Tierparadies Gut Aiderbichl oder der Mozartstadt Salzburg; zahlreiche Aktivitäten finden sich in unmittelbarer Nähe.

Auf dem Hof selbst lebt Angela Huber mit ihrer Familie und kümmert sich liebevoll um ihre Pinzgauer Kühe & Kälber, Schafe, Katzen, den Hund und die Hühner. Am Hof darf gerne bei der täglichen Arbeit geholfen werden, wie zum Beispiel beim Melken, Eier einsammeln oder Tiere füttern.

Hier kann man es noch – Einfach leben, einfach Mensch sein!

Und „Urlaub am Bauernhof Salzburg“ ermöglicht das. Den Landesverein Urlaub am Bauernhof Salzburg gibt es seit 1992 und zählt mittlerweile 426 Bauernhöfe, Landhöfe und Almbetriebe. Das Team vermittelt Bauernhoferlebnisse an Familien, die raus aus dem Alltag und zurück zur Natur möchten.

Nähere Infos zum Joglbauer und zu Urlaub am Bauernhof im Salzburger Land finden Sie unter: www.urlaubambauernhof.at/de/hoefe/joglbauer und www.urlaubambauernhof.at/de/salzburgerland

