Jüdisches Museum bietet Highlights im Juni! 

Das Jüdische Museum Wien bietet den Sommer über ein spannendes Programm für die ganze Familie. Beide Standorte des Museums im 1. Bezirk sind mit einer Klimaanlage ausgestattet und somit ideal für Abkühlung an heißen Tagen. Als Extra-Erfrischung können sich Besucher im Café Eskeles ein Glas Limonana genehmigen.

Am 21. Juni wird im Museum Dorotheergasse die neue Ausstellung über die Fotografin Maria Austria eröffnet. Die Arbeiten der herausragenden, aber hierzulande eher unbekannten Fotografin Maria Austria, wie sie sich in ihrem Künstlernamen nannte, werden in Österreich erstmalig in einer Einzelausstellung gezeigt. Ausgehend von den frühen Arbeiten aus ihren Wiener Jahren bildet diese die Höhepunkte ihrer Tätigkeit von den 1930er- bis Mitte der 1970er-Jahre ab.

Führungen im Juni

Bei einer deutschsprachigen Führung durch die Dauerausstellung im Museum Dorotheergasse „Unsere Stadt! Jüdisches Wien bis heute“ können die Teilnehmer ihre Stadt aus einer jüdischen Perspektive wahrnehmen. Die Führung findet am Sonntag, 18. Juni (15 Uhr) statt. Bereits am 11. Juni (15 Uhr) wird zum Vatertag die Führung „Unsere Stadt – mit Vätern und Söhnen“ angeboten. Auf dem Weg durch die Dauerausstellung und damit durch „Unsere Stadt!“ treffen die Teilnehmer historische Wiener Hausierer, Kantoren, Rabbiner, Ärzte, Schriftsteller, Komponisten, Maler und Sammler. Infos: www.jmw.at