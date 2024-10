Voradventliches Konzert in der Hofburgkapelle mit Julian Walder

Nach dem großen Erfolg vor zwei Jahren lädt das junge Wiener Ausnahmetalent Julian Walder gemeinsam mit dem Organisten Robert Kovács zu einem erneuten voradventlichen und besinnlichen Konzert am 14. November in die Hofburgkapelle Wien ein!

Am Programm stehen Werke von Bach, Pärt und Rheinberger. Der Wiener Violinist Julian Walder ist vielfacher internationaler Preisträger, welcher solistisch in den großen Sälen der Konzerthäuser auftritt. Mit dem Organisten Robert Kovács, Partner der Wiener Philharmoniker und Symphoniker an seiner Seite und einer in farbiges Licht getauchten Hofburgkapelle wird es ein Konzert für alle Sinne!

Tickets: www.culturall.com; Infos www.julianwalder.com

Wir verlosen 5 x 2 Tickets für das Konzert am 14. November!