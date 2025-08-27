Das Publikum erwartet ein abwechslungsreicher Abend: die außergewöhnliche Suite in fünf Sätzen von Górski, ein beinahe vergessenes Juwel des 19./20. Jahrhunderts, die weltberühmte Chaconne von Bach, sowie ausgewählte Werke für Violine und Orgel, die Walder gemeinsam mit dem international bekannten Organisten Elias Praxmarer interpretiert.

Prominente Moderation

Durch den Abend führt kein Geringerer als ORF-Moderator und Kabarettist Claus Bruckmann, der mit Charme und Humor für einen kurzweiligen Rahmen sorgt.

Ein international gefeierter Künstler

Julian Walder ist mehrfacher internationaler Preisträger und hat Österreich zuletzt bei der Expo 2025 in Osaka vertreten. Mit seiner Virtuosität und seinem Feingefühl begeistert er regelmäßig Publikum wie Fachkritik.

Tickets gewinnen!

Das Konzert verspricht ein besonderes Erlebnis im Spätsommer. Und das Beste: Wir verlosen 5 x 2 Tickets für den Abend mit Julian Walder und jedes Gewinnerpaar erhält zusätzlich eine CD!