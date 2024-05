Outdoor-Chick – so stilvoll kann der Sommer sein

Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen – perfekte Voraussetzungen, um die Natur zu genießen. Was gibt es Schöneres, als das schöne Sommerwetter draußen im Garten, auf dem Balkon oder bei einem Picknick zu erleben?

Das dänische Unternehmen JYSK zeigt, wie dabei skandinavische Leichtigkeit am besten geht.

Anzeige

Moderne Outdoor-Optionen im Zeichen von EASE und ENCIRCLE

Outdoor-Freunde können ab sofort eine erlesene Auswahl an Outdoor-Sets und Outdoor-Elementen bei JYSK entdecken, die den Geist der Trends EASE und ENCIRCLE einfangen. EASE entführt in die Unbeschwertheit skandinavischer Sommerresidenzen, während ENCIRCLE mit seiner Farb- und Formenvielfalt auch Outdoor-Landschaften in harmonische Refugien verwandelt. So verkörpert das Lounge-Set RYDDET, mit robustem Eukalyptusholz, Langlebigkeit und skandinavischen Charme. Das Lounge-Set ILLERUP garantiert mit seinem modernen Design und seiner robusten Konstruktion hohen Komfort für entspannte Stunden im Freien. Auch der Lounge Sessel HALVREBENE und das Lounge-Set JENNUM fügen sich mit ihrem Look nahtlos in den EASE-Trend ein.

Das elegante Bistro Set HOBRO & SANDVED kombiniert modernes Design mit Funktionalität, während das vielseitige Set SANDVIKA & ILDERHUSE in schickem Schwarz perfekt für kleine Balkone und Terrassen ist. Beide spiegeln den minimalistischen Stil von ENCIRCLE wider.

Dekorative Highlights für den Outdoor-Bereich

Auch für die perfekte Abrundung der Outdoor-Oase präsentiert JYSK eine Auswahl an dekorativen Elementen, die die beiden Trends EASE und ENCIRCLE aufgreifen. So bringen naturgetreue Kunstpflanzen ASGAR, STEINAR und TJELD im Einklang mit ENCIRCLE und ohne Pflegeaufwand frisches Grün in den Außenbereich. Für stimmungsvolles Licht sorgen die Laterne SKOGDUE sowie die Stumpenkerze TORALF, während die Zierkissen BELLIS und VILLIN sowie die Steppdecke GULSTARR mit ihren sanften Farben und weichen Materialien zum Verweilen einladen.

Perfektes Picknick mit Stil: JYSKs Must-haves für draußen

Ob zum Feiern besonderer Anlässe wie Mutter- oder Vatertag oder einfach, um das schöne Wetter zu genießen – JYSK bietet auch eine Auswahl an praktischen und stilvollen Produkten, die jedes Picknick zu einem besonderen Erlebnis machen.

Die Karaffe FABIAN mit einem Fassungsvermögen von 1,2 Litern und einem praktischen Deckel eignet sich hervorragend, um Erfrischungen stilvoll zu servieren und gleichzeitig vor Insekten zu schützen. Die Kühltasche MYRA mit einem Volumen von 19 Litern in natürlichem Look ist nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker und hält Ihre Speisen und Getränke angenehm kühl. Die Picknickdecke SPURV, wasserfest und in verschiedenen Designs erhältlich, bietet mit ihren Maßen von 150×200 cm genügend Platz für gemütliches Beisammensein im Freien. Abgerundet kanns das Picknickerlebnis durch die Laterne ROVTERNE werden, die mit ihrer warmen braunen Farbe und stilvollen Gestaltung eine gemütliche Atmosphäre schafft, wenn die Dämmerung einsetzt.

Mit diesen Produkten von JYSK ist man bestens ausgestattet, um die Outdoor-Saison stilvoll und komfortabel zu genießen.

