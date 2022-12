Kaffeesiederball: Sinnliche Genusswelt in der Hofburg

Die Hofburg wird am 3. Februar einmal mehr zur „­Genusswelt der Sinne“ und zieht Gäste aus aller Welt an, um in die Wiener Kaffeehauskultur einzutauchen. Denn auch im Jahr 2023 überzeugt der Kaffeesiederball mit seiner eleganten Atmosphäre und einem unterhaltsamen Programm. Eine Vielzahl österreichischer aber auch internationaler Tänzer, Künstler, Sänger und Musiker sorgen für Staunen und atemberaubende Momente.

PERFEKTES GESCHENK

Wer jetzt noch nicht weiß, wie er seinem Partner oder seiner Partnerin eine unvergessliche Freude machen kann, für den gibt es jetzt das passende einmalige Geschenk: Eine Einladung zum 64. Wiener Kaffeesiederball. Genießen Sie eine der besten Veranstaltungen des Jahres und erleben einzigartige Momente mit Ihren Liebsten im größten und schönsten Kaffeehaus der Welt!



Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets unter kaffeesiederball.at und einem wundervollen Weihnachtsfest steht nichts mehr im Wege, glänzende Augen und Vorfreude garantiert! Wir wünschen Ihnen einen Abend voller Unterhaltung und genussvollen Darbietungen.