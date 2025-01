Eine bezaubernde Ballnacht mit Campari erleben

CAMPARI verlost 2 Ballkarten für den bereits ausverkauften 66. Wiener Kaffeesiederball am 21. Februar in der Hofburg.

Wenn Wien im Walzertakt die Ballsaison feiert, verleiht Campari den Nächten eine besondere Note: Vom ikonischen Salon Campari in der Hofburg, einem Ort stilvoller Begegnungen mit dem Campari Spritz, bis hin zur eleganten Campari Bar im Herzen der Wiener Staatsoper, wo der eigens kreierte Opernball Negroni das Prestige des Opernballs unterstreicht. Auf 20 ausgewählten Bällen verschmilzt mailändischer Aperitivo-Charme mit Wiener Tradition und setzt glamouröse Akzente, die unvergessen bleiben.

Ein Fest der Sinnlichkeit und Kultur

©Campari Austria

Der 66. Wiener Kaffeesiederball ist der Inbegriff von Wiener Eleganz und Tradition – ein Abend voller Walzer und einzigartiger Momente. In diesem Jahr wird die Hofburg erneut zum größten und schönsten Kaffeehaus der Welt, in dem Tradition und Moderne miteinander verschmelzen. Unter dem Motto „Walzer-Schani – Frühlingskaffee“ wird Johann Strauss Sohn anlässlich seines 200. Geburtstags geehrt. Die Wiener Kaffeehauskultur in all ihrer Vielfalt wird gefeiert – von den floralen Arrangements, die die Säle schmücken, bis hin zu einem fulminanten Programm mit einer Vielzahl von Orchestern, Bands und Künstlern. Unter der künstlerischen Leitung von Christof Cremer wird der Ball zu einem außergewöhnlichen, sinnlichen Erlebnis für alle Gäste – im Zeichen der Wiener Kaffeehauskultur.

Salon Campari – Mailändische Leidenschaft trifft Wiener Charme

Im exklusiven Salon Campari – im ersten Stock der Wiener Hofburg – erwartet die Gäste nicht nur der erfrischend köstliche Campari Spritz, sondern auch die perfekte Kulisse, um das Ballgefühl mit einem Hauch mailändischer Leidenschaft zu erleben und den Zauber der Nacht zu genießen.

Bereit für eine zauberhafte Ballnacht?

Mit etwas Glück gewinnen Sie 2 Ballkarten für den bereits ausverkauften 66. Wiener Kaffeesiederball am 21. Februar in der Wiener Hofburg. Erlebe deinen Campari-Moment – eine perfekte Symbiose aus Lebensfreude und Einfachheit, die für außergewöhnliche Genussmomente und unbeschwerte Eleganz steht.