Der Wiener Kaffeesiederball gilt als Inbegriff heimischer Balltradition. Auch 2026 verwandelt sich die Hofburg für eine Nacht in das „größte und schönste Kaffeehaus der Welt“. Unter dem Motto „Wiener Kaffeehauskultur – Die Kunst der Gemütlichkeit“ werden jene Künstler:innen und Gestalter:innen gewürdigt, die mit ihren Entwürfen das unverwechselbare Flair der Wiener Kaffeehäuser geprägt haben.

Kaffeehauskultur trifft künstlerische Vielfalt

Besucherinnen und Besucher erwartet eine außergewöhnliche Mischung aus Tradition, Eleganz und modernem Esprit: kunstvolle Dekorationen, ein fulminantes Showprogramm und musikalische Vielfalt in jedem Saal. Unter der künstlerischen Leitung von Christof Cremer sorgen österreichische und internationale Sänger:innen, Tänzer:innen, Choreograph:innen und Musiker:innen für ein sinnliches Gesamterlebnis.

Salon Campari: Roter Akzent in der Hofburg

Ein besonderes Highlight ist der Salon Campari, der mit seinen ikonischen roten Akzenten einen Hauch mailändischer Eleganz in die prunkvollen Räume bringt. Hier genießen die Gäste den klassischen Campari Spritz, der den Abend stilvoll begleitet.

Während Campari in der Hofburg auf Bewährtes setzt, wird beim Opernball sogar ein eigener Cocktail kredenzt: der Negroni dell’Opera Edizione 2026. Insgesamt ist die Marke bei 19 Bällen vertreten und verbindet italienische Raffinesse mit Wiener Ballkultur.

Jetzt mitmachen: Zwei Karten für den Kaffeesiederball gewinnen

Der 67. Wiener Kaffeesiederball ist bereits restlos ausverkauft – doch Campari macht’s möglich: Mit etwas Glück erleben Sie selbst eine unvergessliche Ballnacht und tauchen ein in die perfekte Liaison aus Wiener Eleganz und mailändischem Flair.

Sind Sie bereit für Ihren persönlichen Campari-Moment?

Dann sichern Sie sich die Chance auf zwei Ballkarten und lassen Sie sich vom Zauber dieser besonderen Nacht mitreißen.

enjoy-Campari-responsibly