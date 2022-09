Tickets für die Kaiser Wiesn + Meet & Greet mit Leo Hillinger gewinnen!

Auf der Kaiser Wiesn im Schatten des Riesenrades geht seit zwei Wochen die Post ab. Wer spannende Konzerte, g’schmackige Getränke & beste Stimmung genießen will, ist hier richtig.

„Uns geht es darum, herz­liche Geselligkeit und unbeschwerte Unterhaltung zu bieten„, so Geschäftsführer Johann Pittermann im eigens produzierten „Kaiser Wiesn Blatt“. Aber: „Wir sind uns der sozialen Verantwortung und der wirtschaftlich herausfordernden Zeit durchaus bewusst.“

Spannende Termine

Daher gibt es eine umfassende Kooperation mit ORF-„Licht ins Dunkel“ und zahlreiche Veranstaltungen wurden auf die Kaiser Wiesn geholt. Wie der Abend des Sports, die Seniorentage, eine eigene Gastro-Nacht und die Präsentation des Polizei-­Kalenders. Und das Kaiser-Wiesn-Team hat dem WIENER BEZIRKSBLATT für seine Leser Gratis-Eintrittskarten zur Ver­fügung gestellt – damit wirklich alle die Möglichkeit haben, das Brauch­tumsfest zu erleben.

WBB-Aktion

Das Angebot: 20 Leser können zwischen 6. und 9. Oktober dabei sein. Wir verlosen 10 x 2 Karten für ein Zelt der Wahl (Gösser-Zelt, Wiesbauer-Zelt, Wojnar’s-Zelt). Einfach hier mitspielen, den Wunschtermin bekanntgeben – und aufs kaiserliche Glücks­engerl hoffen.

Leo Hillinger & Johann Pittermann

©Stefan Joham

Das genaue Programm auf www.kaiserwiesn.at. Übrigens: Das Kaiser Wiesn Dorf mit tollen Angeboten ist täglich ab 11:30 Uhr gratis geöffnet.

„Meet & Greet“ mit Leo Hillinger

Am Freitag, 7. Oktober, kehrt Leo Hillinger auf die Kaiser Wiesn zurück. Wer ihn treffen will, hat die exklusive Chance dazu. Wir laden drei Leser dazu ein, den Starwinzer zu treffen. Und das eine oder andere Glaserl seiner guten Weine wird auch drinnen sein. Also schnell anmelden!