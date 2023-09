Einzigartige Aktion von Kaiser Wiesn und Prater!

Die Kaiser Wiesn ist jedes Jahr ein Höhepunkt für alle, die das Oktoberfest-Feeling in Österreich erleben möchten. Doch heuer gibt es eine besondere Überraschung für alle Freunde des Bierfestes: eine einzigartige Kooperation zwischen der Kaiser Wiesn und dem Prater.

Zwei Tage, ein unschlagbares Angebot

Am 21. September öffnet das OBI Kaiserzelt seine Tore für einen Abend voller Musik, Spaß und traditioneller Gemütlichkeit. Doch das ist noch nicht alles. Wenn Sie ein Ticket für dieses Event erwerben, erhalten Sie einen Pratergutschein im Wert von über € 50 Euro kostenlos dazu. Ein toller Start für ein aufregendes Wochenende!

Aber das ist noch nicht alles. Die Feierlichkeiten setzen sich im Wiesbauer Zelt am 22. und 23. September fort. Wenn Sie eines der begehrten Tickets für diese Tage ergattern, werden Ihnen ebenfalls ein Pratergutschein im Wert von über € 50 Euro geschenkt. Das bedeutet, dass Sie an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Chance haben, den Prater zu besuchen!

Einmalige Gelegenheit

Voraussetzung: Der Prater-Gutschein muss am selben Tag eingelöst werden, an dem das Ticket für das OBI Kaiserzelt oder das Wiesbauer Zelt erworben wurde. Die Gutscheine erhalten Sie an der Prater Info, die sich am Haupteingang zum Prater befindet. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu den teilnehmenden Betrieben und Attraktionen.