Bei der spannenden Nestsuche begeben sich Kinder auf eine abenteuerliche Mission durch die Museumsräume. Gesucht wird niemand Geringerer als die kaiserliche Ostereigesellschaft. Mit Neugier und Spürsinn tauchen die jungen Gäste in eine fantasievolle Welt rund um Ostern zur Kaiserzeit ein – da heißt es Augen offen halten und Hinweise sammeln!

Kreatives in Poldis Bastelwerkstatt

Wer lieber selbst Hand anlegt, ist in „Poldis Bastelwerkstatt“ genau richtig. Hier entstehen mit viel Geschick und einer Portion Fantasie süße Osterlämmer, freche Tontopfhasen und farbenfrohe Hühner aus Korkscheiben. Das Bastelangebot lädt zum Mitmachen ein und sorgt garantiert für strahlende Gesichter – und einzigartige Mitbringsel fürs Osternest daheim.

Mit Schlossgeist Poldi auf Hasensuche

Ein besonderes Highlight ist die Handpuppenführung mit Schlossgeist Poldi. Gemeinsam mit den Kindern macht sich der liebenswerte Geist auf die Suche nach den Osterhasen. Spielerisch und mit viel Humor führt Poldi durch das Museum und sorgt dabei für so manche Überraschung.

Frühlingsmomente für die ganze Familie

Ob Basteln, Suchen oder Staunen – das Osterprogramm im Kindermuseum Schloss Schönbrunn verspricht unvergessliche Frühlingsmomente für die ganze Familie. Ein Ausflug, der Tradition, Kreativität und jede Menge Spaß verbindet.

Mitmachen und gewinnen!

Passend zum Osterfest gibt es auch etwas zu gewinnen: Das Wiener Bezirksblatt verlost 2 Eintrittskarten für das Kindermuseum Schloss Schönbrunn. Jetzt mitmachen und mit etwas Glück schon bald in die kaiserliche Osterwelt eintauchen! 🐣🌷