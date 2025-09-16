Nach den erfolgreichen Gastspielen in den Jahren 1999, 2013 und 2019 bringt Plastinator Dr. Gunther von Hagens gemeinsam mit Kuratorin Dr. Angelina Whalley eine völlig neue Schau in die Bundeshauptstadt.

Die Ausstellung widmet sich den großen Fragen rund um den menschlichen Körper – seiner Funktionsweise, seiner Verwundbarkeit und seinem Potenzial, den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu begegnen. „Wir möchten die Besucherinnen und Besucher dazu einladen, innezuhalten und über ihre Gesundheit und ihr eigenes Wohlbefinden nachzudenken“, erklärt Kuratorin Dr. Whalley.

Weltweit über 57 Millionen Besucher

Mehr als 57 Millionen Menschen weltweit haben sich bereits auf diese faszinierende Reise durch den menschlichen Körper begeben. In Wien können die Gäste zahlreiche Ganzkörper-Plastinate bestaunen, die in alltäglichen Posen präsentiert werden. Diese einzigartigen Exponate ermöglichen beeindruckende Einblicke in das Innenleben des Menschen und zeigen anschaulich, wie Organe und Körpersysteme funktionieren – und wie Krankheiten entstehen können.

Die Exponate stammen aus dem Körperspende-Programm des Instituts für Plastination in Heidelberg, dem sich mittlerweile über 21.000 Menschen angeschlossen haben.

Gesundheit im Fokus

„Am Puls der Zeit“ stellt nicht nur anatomische Besonderheiten vor, sondern auch Wege, wie jeder Einzelne zu einem gesunden und langen Leben beitragen kann. Die Ausstellung betrachtet dabei nicht nur Themen wie Ernährung, Bewegung oder Immunstärkung, sondern nimmt auch gesellschaftliche und psychische Faktoren in den Blick.

Öffnungszeiten & Tickets

Die Ausstellung ist vom 21. November 2025 bis 22. März 2026 im Studio F der Wiener Stadthalle (Roland-Rainer-Platz 1, 1150 Wien) zu sehen.

Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertage: 10 bis18 Uhr

Letzter Einlass jeweils eine Stunde vor Schließung.

Ticketpreise:

Erwachsene: ab 22 € (Wochenende/Feiertage 25 €)

Kinder & Jugendliche (7–18 Jahre): ab 16 €

Familien-Ticket: ab 56 €

Gruppen ab 10 Personen: ab 7 €

Flex-Ticket mit bevorzugtem Einlass: 29 €

Wichtig: Zeitfensterbuchung erforderlich! So lassen sich Wartezeiten vermeiden, die Verweildauer ist unbegrenzt.

Infos & Buchung

Gruppenbuchungen und Schulklassen melden sich telefonisch unter +43 14170926 oder per E-Mail an koerperwelten@reservix.at

Weitere Informationen gibt es online unter www.koerperwelten.at