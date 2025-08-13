Kaiserlicher Klassikgenuss: Konzerte in der Kapuzinerkirche

Zwischen 17. Juli und 31. Oktober 2025 wird die Kapuzinerkirche im 1. Bezirk wieder zum Schauplatz stimmungsvoller Kammermusikabende.

An jedem Donnerstag, Freitag und Samstag um 19 Uhr spielt das Wiener Kaiserquartett Meisterwerke großer Komponisten – darunter Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“, Schuberts „Ave Maria“, Haydns „Kaiserquartett“ und Bachs „Air“.

Musiktradition trifft kaiserliche Geschichte

Anlass für die Konzertreihe ist nicht nur die Liebe zur Klassik: 2022 feierte die Kapuzinerkirche ihr 400-jähriges Jubiläum, ebenso wie die berühmte Kapuzinergruft. Damals wurde auch der Grundstein für diese Konzertreihe gelegt – eine Tradition, die seither kaiserlich gepflegt wird.

Das Wiener Kaiserquartett – Erfahrung und Esprit

„Es geht darum, mit unserer Musik der Geschichte des Kaiserhauses gerecht zu werden“, erklärt Hartmut Pascher, künstlerischer Leiter des Ensembles. Die Habsburger waren über Jahrhunderte bedeutende Förderer der Musik – und einige Mitglieder der kaiserlichen Familie sogar selbst talentierte Musiker und Komponisten.

Das Quartett vereint erfahrene KammermusikerInnen, erfolgreiche SolistInnen und junge AbsolventInnen, die das Feuer der Musik an die nächste Generation weitertragen. Neben den klassischen Streicherwerken wird das Ensemble bei Bedarf auch um Bläser und GesangssolistInnen erweitert – für ein noch breiteres Repertoire.

Karten & Gewinnspiel

Eintritt: € 35,-

Konzerttermine: Donnerstag, Freitag und Samstag – 17.07. bis 31.10.2025 – Beginn jeweils 19 Uhr

Ort: Kapuzinerkirche, Wien 1

Gewinnchance: Wir verlosen 2 × 2 Karten für ein unvergessliches Konzert!