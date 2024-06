KRAFTWERK live im Ehrenhof des Schloss Schönbrunn

Nach erfolgreichen weltweiten Konzert-Tourneen kündigen die Electro-Pioniere Kraftwerk einen neuen Termin in Wien an. Die Mensch-Maschine Kraftwerk verbindet Elektronische Musik, Computer-Animationen und Performance-Kunst zu einem wahren Multimedia-Gesamtkunstwerk.

Am 6. Juli 2024 wird die spektakuläre Show von Ralf Hütter und seinem Team vor die geschichtsträchtige Kulisse von Schloss Schönbrunn in Wien gebracht.

Einzigartige Auftritte an besonderen Orten

Kraftwerk ist bekannt für ihre Auftritte an einzigartigen Orten. So traten sie beispielsweise im Schloss Karlsruhe und der Akropolis in Athen mit Großprojektionen auf. Diese besonderen Veranstaltungsorte heben die beeindruckende visuelle und akustische Erfahrung ihrer Konzerte noch weiter hervor.

Die Anfänge: Vom Kling Klang Studio zur weltweiten Anerkennung

Im Jahre 1970 installierten Ralf Hütter und Florian Schneider ihr elektronisches Kling Klang Studio in Düsseldorf. Sie starteten das Multimedia-Projekt Kraftwerk und komponierten sowie produzierten die Musik- und Bildwelten für alle Kraftwerk-Alben. Mitte der 1970er Jahre erlangten sie mit dem Album „Autobahn” internationale Anerkennung für ihre revolutionären elektronischen „Musikfilme”.

Der Soundtrack des digitalen Zeitalters

Mit ihren Zukunftsvisionen des Albums „Computerwelt” erschufen sie den Soundtrack unseres digitalen Zeitalters des 21. Jahrhunderts. Die Multimedia-Experimente von Kraftwerk mit innovativen Techniken, Robotern, Computer-Animationen und ihre Kompositionen mit synthetischen Stimmen und automatisierten Rhythmen hatten einen weltweiten Einfluss auf viele neue Musikgenres: von Electro bis Hip-Hop, von Techno bis SynthPop.

Retrospektive und weltweite Anerkennung

Die Retrospektive ihres Katalogs „12345678″ mit 3D-Projektionen im Museum of Modern Art in New York im Jahre 2012 bedeutete für Kraftwerk eine Rückkehr zu ihrem Ursprung in der Düsseldorfer Kunstszene der späten Sechziger Jahre. Auf die 3-D-Konzertserie im MoMA folgten weitere Präsentationen in der Tate Modern Turbine Hall (London), dem Akasaka Blitz (Tokio), dem Opera House (Sydney), der Walt Disney Concert Hall (Los Angeles), der Fondation Louis Vuitton (Paris), der Neuen National Galerie (Berlin), dem Guggenheim Museum (Bilbao) und dem Burgtheater Wien.

Ehrungen und Auszeichnungen

2014 erhielten Ralf Hütter und sein früherer Partner Florian Schneider in Los Angeles den Grammy Lifetime Achievement Award für ihr Lebenswerk. Im Oktober 2021 wurden Kraftwerk in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Diese Ehrungen unterstreichen den nachhaltigen Einfluss und die Bedeutung von Kraftwerk in der Welt der Musik und Kunst.

Jetzt 2 x 2 Karten für das Konzert von „Kraftwerk“ am 6. Juli 2024 in Wien gewinnen!