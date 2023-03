Fett ade: Kryo-Therapie bei BIOGENA gewinnen!

In der neuen BIOGENA Plaza in der Wiener City werden Körper und Geist so richtig verwöhnt – ganz besonders empfehlenswert ist die Kryo-Therapie, ein Aufenthalt in der Kältekammer bei -110 Grad.

Diagnose, Beratung, Therapie und Genuss – das bietet die neue BIOGENA Plaza, ein Day Spa für Medical Wellness. Wer etwas für Gesund­heit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden tun will, um sein Potenzial voll ausschöpfen zu können, ist hier genau richtig. Beim Betreten des Day Spas in der Operngasse im ersten ­Bezirk eröffnet sich eine sty­lishe, wohltuende Welt. Für ­BIOGENA-Geschäftsführerin Julia Ganglbauer liegt der Reiz in der Ganzheitlichkeit des Leistungsangebots: „Wir haben Arzt, Dia­gnose, Therapie und die passenden Mikronährstoffe gebün­delt. Das erlaubt es, viele Gesundheitsfragen schnell und direkt zu klären.“ Immerhin bringt der auch weltweit anerkannte Mikronährstoffhersteller BIOGENA sein wissenschaft­liches Know-how ein.

Die Seele baumeln lassen

Ob Infusions-Treatment oder Vibrationstraining – das Ange­bot ist umfangreich. Beson­ders empfehlenswert ist die Kryo-Therapie, ein Kurzaufenthalt in der Kältekammer bei -110 Grad. Die positiven Effekte sind enorm: Unter anderem wird der Fettabbau erleichtert, das Immun­system gestärkt, Gelenks­entzündungen werden reduziert, das Hautbild bessert sich – ebenso wie die Schlaf­qualität. Nach den Behandlungen kann man im Bistro und in der Lounge herrlich die Seele baumeln lassen – bei köstlichen ­veganen ­­Snacks und alkoholfreien Drinks. Erholung pur mitten in der City!

Infos unter biogenaplaza.com

Wir verlosen 10 x eine Kryo-Therapie in der BIOGENA Plaza!

E-Mail *

Teilnahmeschluss ist der 23.03.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Newsletter-Anmeldung! Mit dem Wiener Bezirksblatt-Newsletter sind Sie immer bestens informiert. Anmelden