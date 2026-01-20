Frische Küche muss weder kompliziert noch teuer sein. Die passenden Küchenhelfer machen den Unterschied – und genau hier kommen die Vivess-Frische-Tools von PENNY ins Spiel. Von perfekt geschnittenem Obst und Gemüse über frisch gemixte Smoothies bis hin zu schonend gegarten Fischgerichten oder schnellen Protein-Bowls: Mit den Vivess-Frische-Tools gelingt gesunde Küche im Handumdrehen.

Im Sortiment der aktuellen Treueaktion finden sich echte Alltagshelden:

eine Heißluftfritteuse mit Sichtfenster

ein praktischer 2-in-1-Mixer

ein Multi-Zerkleinerer

ein Elektro-Grill

sowie ein hochwertiges 4-teiliges Messer-Set

Großes Gewinnspiel: PENNY Kochpaket im Wert von € 360

Gemeinsam mit PENNY verlosen wir ein großes Kochpaket aus der Treuepromo-Aktion. Darin enthalten sind ein Elektro-Grill, eine Heißluftfritteuse, ein 2-in-1-Mixer, ein Multi-Zerkleinerer sowie das komplette Messer-Set – ideal für alle, die ihre Küche modernisieren oder ihre gesunde Koch-Routine ausbauen möchten.

Treue zahlt sich aus: So funktioniert die Aktion

Von 22.01. bis 08.04.2026 gibt es in allen österreichischen PENNY Filialen pro 5 Euro Einkaufswert einen Treuepunkt für den persönlichen Sammelpass. Dieser ist direkt an der PENNY-Kassa erhältlich.

Mit 50 gesammelten Punkten kann ein Vivess-Artikel der Wahl zu einem stark reduzierten Preis erworben werden – und das mit einer Ersparnis von 70 Prozent. Ob Heißluftfritteuse, Mixer oder Grill: Die Auswahl liegt ganz bei dir.

Der Sammelpass kann bis 18.04.2026 in jeder PENNY Filiale eingelöst werden – solange der Vorrat reicht.

Hier geht’s zur Treueaktion!

So einfach geht das Sammeln

Pro 5 Euro Einkaufswert zwischen 22.01. und 28.04.2026 einen Treuepunkt an der PENNY-Kassa erhalten.

Punkte in das PENNY-Sammelheft einkleben.

Mit 50 Punkten den Wunsch-Artikel sichern und 70 Prozent sparen – Einlösung bis 18. April 2026.

Mehr Infos unter: penny.at/einfachsammeln