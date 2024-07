Genießen Sie einen Sommer voller Kultur-Highlights

Gewinnen Sie jeweils 2 Tickets für die „Bregenzer Festspiele“ bzw. „Seefestspiele Mörbisch“!

Anzeige

Bregenzer Festspiele

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bregenzer Festspiele wird Carl Maria von Webers Oper „Der Freischütz“ auf der Seebühne zu sehen sein. Erleben Sie eine der heute populärsten Opern im deutschsprachigen Raum in dieser einzigartigen Kulisse. Beantworten Sie die Quizfragen und gewinnen Sie Tickets für die Vorstellung am 2. August.

Seefestspiele Mörbisch

Märchenhaft, humorvoll und charmant wird diese Saison bei den Seefestspielen in Mörbisch. „My Fair Lady – Das Musical“ verwandelt die Seebühne in die pulsierende Weltstadt London. Sie können den Musical-Klassiker rund um die Rosenverkäuferin Eliza Doolittle am 11. August als Logengast genießen.