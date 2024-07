Genießen Sie einen Sommer voller Kultur-Highlights

Gewinnen Sie jeweils 2 Tickets für die „Oper im Steinbruch“ & „Salzburger Festspiele“.

Anzeige

Steinbruch St. Margarethen

Die spektakuläre Freilichtbühne im Steinbruch St. Margarethen setzt heuer Verdis Oper „Aida“ in Szene. Glühende Elefanten, Wasserspiele, leuchtende Obelisken und prunkvolle Kostüme – das Bühnenbild lässt einiges erwarten. Beantworten Sie die Quizfragen und gewinnen Sie Tickets für die Vorstellung am 17. August.

Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele sind weltbekannt und jedes Jahr ein kulturelles Highlight. In diesem Jahr gastiert mit zwei Vorstellungen das Ballett Dortmund bei den Festspielen. Der gefeierte Choreograf Alexander Ekman setzt mit „Ein Sommernachtstraum“ die Magie des schwedischen Mittsommerfests in Szene. Erleben Sie einen Abend unter der „Mitternachtssonne“ und gewinnen Sie Karten für die Vorstellung am 29. August.