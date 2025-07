Le petit Bazar: Ein Hauch Paris am Karmelitermarkt

Oh la la! Ein Marktbesuch, der sich anfühlt wie ein Kurztrip nach Paris – und das ganz ohne Flugticket: Mit Le petit Bazar eröffnet am Karmelitermarkt ein Ort, der französisches Savoir-vivre mitten in Wien erlebbar macht.

Hier treffen feine Delikatessen auf die entspannte Bistro-Kultur, Apéro-Genuss auf handverlesene Geschenke- immer mit diesem gewissen französischen Charme, der den Alltag für einen Moment vergessen lässt.

Ein Tag wie in Paris

Ein gutes Glas Cidre, der Duft von frisch gebackenen Köstlichkeiten in der Luft, dazu eine Atmosphäre, die Leichtigkeit versprüht – wer sich nach Paris sehnt, findet hier seinen neuen Lieblingsplatz. Ob frische Quiches und hauchzarte Crêpes- Le petit Bazar lädt ein, sich eine

kulinarische Pause zu gönnen, sich von besonderen Geschenkideen inspirieren zu lassen und das süße Leben zu feiern – easy on the go oder entspannt im Bistro-Ambiente.

Ein Paradies für Genießer

Und es gibt noch mehr zu entdecken: duftende Lavendelseifen etwa, stilvolle Weinaccessoires für den perfekten Apéro, handgefertigte Keramik oder die kultigen Stoffschuhe von Bensimon. Das liebevoll zusammengestellte Sortiment internationaler Marken ergänzt das kulinarische Angebot und macht Le petit Bazar zu einer Schatzkiste für frankophile Genussmenschen.

Einkaufen mit Esprit

Darf’s noch ein bisschen Frankreich für zu Hause sein? Wie wäre es mit Rillettes, Sardinen und Tapenade – Apéro-Klassiker aus ganz Frankreich? Oder ein Croissant zum Mitnehmen und feinste Marmeladen, wie sie zum Petit Déjeuner in einem Pariser Straßencafé gehören.

Ein Ort zum Wiederkommen

Wer einmal hier war, kommt wieder. Denn Le petit Bazar ist mehr als ein Geschäft – es ist ein Ort für alle, die das

Leben ein bisschen mehr genießen wollen. Ein Hauch von Paris, ein Stück Provence, eine Prise je ne sais quoi. Einfach vorbeikommen und erleben!

Exklusive Verlosung: 50€ Gutschein zu gewinnen!

Zur Feier dieses Sommer-Highlights verlosen wir einen Einkaufsgutschein im Wert von 50€, den ihr direkt beim „Le Petit Bazar“ einlösen könnt. Ob für ein neues Lieblingsstück, ein handgefertigtes Accessoire oder ein ganz besonderes Mitbringsel – mitmachen lohnt sich!