Zwischen 25. September und 12. Oktober verwandelt sich die Wiener Kaiser Wiesn vor dem Riesenrad in eine zünftige Festmeile. Bei Musik, Schmankerln und Tanz ist für alle etwas dabei – ganz besonders aber für die Wiener Seniorinnen und Senioren. Dank der Initiative der Pensionist*innen-Klubs für die Stadt und des PVÖ-Wien gibt es einen eigenen Tag, an dem ältere Menschen ganz besonders im Mittelpunkt stehen und einen unvergesslichen Wiesn-Tag erleben dürfen.

Prominente Grüße und viel Wertschätzung

Auch prominente Gäste ließen sich das Fest nicht entgehen. Sozialstadtrat Peter Hacker begrüßte die Feiernden persönlich.

„Mir gefällt, dass die Klubs und ihre Mitglieder stets mit der Zeit gehen. Solche Veranstaltungen fördern den sozialen Austausch und das Wohlbefinden älterer Menschen.“

Sozialstadtrat Peter Hacker

Harry Kopietz, Präsident des Wiener Pensionistenverbandes, ergänzt: „Der PVÖ-Wien setzt sich für die Interessen der Seniorinnen uns Senioren in Wien ein. Daher freuen wir uns über die Zusammenarbeit mit den Klubs, weil die meisten PVÖ-Wien-Mitglieder auch die Angebote der Pensionist*innen-Klubs für die Stadt Wien nützen.“ Ebenfalls mit dabei war Mag. Christian Hennefeind, Geschäftsführer des Fonds Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser – Häuser zum Leben. Er unterstrich: „Seniorinnen und Senioren sollen Teil jedes Ereignisses sein, das Freude bringt. Und wer heute nicht dabei sein konnte, darf sich auf unsere Oktoberfeste in den Häusern zum Leben freuen.“

Michaela Sramek, Geschäftsführerin des PVÖ-Wien, freute sich darüber, dass bei der gemeinsamen Veranstaltung auf der Wiener Kaiser Wiesn die ältere Generation sichtbar wurde – aktiv, laut und fröhlich. Alter sei an diesem Tag nur eine Zahl!

Zünftige Stimmung und beste Unterhaltung

Für musikalische Höhepunktes sorgten das Hans Ecker Trio, die Werder Klub Band und die Jungen Zillertaler (JUZI). Stimmung und Schunkellaune waren garantiert! Dazu gab’s Bier, Brathendl, frische Brezen und andere herzhafte Schmankerln. Besonders geschätzt wurde das exklusive Kartenkontingent für die Mitglieder der beiden Organisationen mit reservierten Sitzplätzen und eigener Betreuung. Zusätzlich wurde für diese ein köstliches Wiener-Kaiser Wiesn-Menü zum ermäßigten Sonderpreis angeboten – eine willkommene Stärkung nach Tanz und Gesang.

„Nächstes Jahr sind wir wieder dabei!“

Die Rückmeldungen der Gäste waren eindeutig. Der Senior*innentag auf der Wiener Kaiser Wiesn ist ein Fixpunkt im Kalender von Wiens Seniorinnen und Senioren! Bei so viel Begeisterung steht fest – auch 2026 wird wieder gemeinsam geschunkelt, gelacht und gefeiert.

