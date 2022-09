Tickets für die Lesung von Josef Metzger auf der Kaiser Wiesn gewinnen!

Als Sportreporter hatte er Zugang zu den ganz Großen: Josef Metzger war fünf Jahrzehnte lang einer der führenden Berichterstatter seines Faches, zuletzt als Sportchef der ‚Presse“. Sein Beruf brachte ihn in Verbindung mit vielen, die andere nur am Bildschirm oder im Stadion sahen. In seiner unvergleichlich lockeren Art plaudert der Autor über seine zahllosen Begegnungen mit bekannten und weniger bekannten Sportlern und erzählt skurrile Anekdoten, überraschende Begegnungen und Details, die noch nie an die Öffentlichkeit gelangt sind.

Josef Metzger, geboren 1943 in Wien, aktiver Doyen der Österreichischen Sportjournalisten. Ab 1964 Redakteur bei „Die Presse“, Sport-Ressortchef von 1979 bis 2009. Von 1967 bis 1984 freier ORF-Mitarbeiter, von 1975 bis 2001 Österreich-Sportkorrespondent „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, danach für „Die Welt“, „Blick“, „Aargauer Zeitung“ , Zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen, darunter Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik (2000),.

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die Lesung am 3. Oktober um 18 Uhr in der Schladming Alm auf der Kaiser Wiesn!