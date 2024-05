Tickets für die Lieferando Ballroom-inspired Drag Competition gewinnen!

Am 29. Mai um 18:30 Uhr veranstaltet Lieferando gemeinsam mit Drag Queen Tamara Mascara die erste Ballroom-inspired Competition, in der Akademie der bildenden Künste Wien, für den guten Zweck.

Zu gewinnen gibt es 3 x 2 Tickets im Wert von €18 Euro inklusive Getränke Vouchers und Verpflegung vor Ort.

Starke Stimmen für Diversity

Lieferando und Österreichs bekannteste Drag Queen Tamara Mascara laden zur ersten Ballroom-inspired Competition. Gevoguet wird für den guten Zweck.

Anzeige

Glamour, Talent und fabelhafte Performances: Mach dich bereit für eine unvergessliche Show und zelebriere mit Tamara Mascara, bekannten Persönlichkeiten aus der LGBTQIA+ Community, Queer Artists sowie Unterstützer:innen den Auftakt in den Pride Monat. Drag Queens, Voguers & Performers posen und voguen von Lady Marmalade über Dirrty bis zum Lieferando-Song Hör ich da (Did somebody say) um die beste Christina Aguilera Performance.

Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf sowie Spenden von Lieferando kommen Queer Base zugute, einem Verein, der sich für Flüchtlinge aus der queeren Community einsetzt.