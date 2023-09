Lovely Looney

Wir bekommen Einblick: So wohnt Stylistin und Personal Shopperin Bettina Looney.

Auf Instagram teilt @bettinalooney ihre besten Style- und Einrichtungstipps mit über 180.000 FollowerInnen. Die Karriere als Stylistin und Einkaufsberaterin stand zunächst nicht auf Looneys Plan. Kurz nach ihrem Umzug nach London war sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort und lernte ihren ersten Arbeitgeber bei einem spontanen Abendessen kennen. Daraufhin wurde sie rasch vom Trainee zur Personal Shopperin befördert. Heute arbeitet Looney mit den größten Modemarken der Welt zusammen. Stile vereinen: Das kann sie! In einem Townhouse in London lebt Bettina mit Sohn Santiago und Ehemann Carlos den Interiortraum von vielen.

Von Boho bis Vintage kombiniert sie gekonnt moderne und weiche Formen. Damit schafft Looney sich und ihrer Familie einen gemütlichen Lebensraum, den wir bis jetzt nur auf Pinterest bestaunen konnten. Dank Westwing haben wir nun exklusiven Einblick in ihr Heim.

BE FREE. Selten, aber doch findet man auch in London Schätze wie diesen. Ein Townhouse mit eigener Terrasse. Da werden Träume wahr!

DOWN TO EARTH. Looney posiert gekonnt neben ihrem Teddy-Loungesessel Stanley aus der Westwing-Collection um € 1.049,– bei westwing.de. Die Vase in Steinoptik bildet einen modernen Kontrast zum Beistelltisch Benno aus der Westwing-Collection um € 279,– bei westwing.de.

FAMILY TIME. Mama, Papa und Kind – die Wohnung der Stylistin ist perfekt dekoriert und doch kinderfreundlich. Das Sofa in Nierenoptik lädt zum Verweilen ein.

MAHLZEIT. Es wird zu Tisch gebeten! Marmorplatten sind DER Hingucker und hier ausnahmsweise nicht direkt in der Küche zu finden. Die mundgeblasenen Designvasen Dawn aus der Westwing-Collection finalisieren das Bild, diese gibt es ab € 27,99 bei westwing.de