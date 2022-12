LUMAGICA Lichterpark verzaubert Wien

An bereits 24 Standorten weltweit – von Japan über Dänemark, Großbritannien, Deutschland bis nach Innsbruck, der Burgruine Ehrenberg und Frohnleiten bei Graz – begeistert LUMAGICA bereits die Besucherinnen und Besucher mit magischen Lichtinstallationen im stimmungsvollen Ambiente. Nun kommt das Original erstmals nach Wien und bietet für die Wienerinnen und Wiener eine stimmungsvolle Attraktion in der Winterzeit: Die traumhafte Parkanlage des Europahaus Wien im 14. Bezirk verwandelt sich bis 12. Februar 2023 in einen zauberhaften Lichterpark. Unter dem Motto „Walzer der Tiere“ hält eine leuchtende Schar an bunten Schmetterlingen und fröhlichen Waldtieren, rhythmischen Tänzern oder frechen Libellen in der Parkanlage Einzug und verwandelt diesen in einen prächtigen Ballsaal.

©Philipp Lipiarski, LUMAGICA

Insgesamt mehr als 350 Lichtobjekte – allesamt in sorgfältiger Handarbeit gefertigt – gibt es zu entdecken, musiksynchrone Lichtinszenierungen und interaktive Elemente säumen zudem den nächtlichen Rundweg des Lichterparks. Für die ressourcenschonende Umsetzung des LUMAGICA Lichterparks sorgen energieeffiziente LEDs.

Infos und Tickets:

LUMAGICA Wien ist von 8. Dezember 2022 bis 12. Februar 2023 (bis 8. Jänner und von 1.-12. Februar täglich außer 14.12., 16.12. und 24.12.; 9.-29. Jänner Donnerstag bis Sonntag) von Sonnenuntergang bis 21.30 Uhr geöffnet. Über das Online-Ticketportal können bequem Zeitslots gebucht werden. Mit dem Easy-Ticket, das ein Freigetränk beinhaltet, ist der Parkbesuch am gewählten Tag jederzeit möglich.

Die Eintrittspreise sind abhängig von den gebuchten Terminen, Einzeltickets gibt es wochentags bereits ab 18 Euro, Kinder zahlen die Hälfte.



Weitere Infos finden Sie auf www.lumagica.at/wien

