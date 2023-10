Mach mit bei den look! Style Awards 2023

Schick dein coolstes Outfit ein! Die Styles mit den meisten Votes werden bei einem Live-Catwalk vor einer Jury auf der Bühne präsentiert. Hier findest du alle Infos zur Teilnahme.

Du wolltest schon immer über einen Catwalk laufen? Hier ist deine Chance. Im Rahmen der #lookStyleAwards präsentieren Modeliebhaber:innen ihre einzigartigen Styles am großen Laufsteg in WIEN MITTE The Mall und stellen sich der Bewertung einer hochkarätigen Jury. Teil der Jury sind TV-Lady und Publikumsliebling Nadine Mayerhofer, Medienmacherin Uschi Pöttler-Fellner, „Drag Race Germany“-Star Pandora Nox und Creative Director Wolfgang Reichl. Moderiert wird die Veranstaltung von Österreichs bekanntester Drag Queen Tamara Mascara. Wir freuen uns trendbewusste Leser:innen, Mode-Blogger:innen und Fashion-Influencer:innen am 9. November 2023 begrüßen zu dürfen. Das ganze Event wird von W24 – Das Stadtfernsehen begleitet. Hier findet ihr den Nachbericht der Style Awards 2022.

Show us your best Fit & Bring your Friends!

Bei freiem Eintritt können eure Freunde und Familie dabei zusehen, wie ihr in echter Model-Manier über den Laufsteg schwebt. Ein exklusives Catwalk-Training mit Wolfgang Reichl und Styling sowie Make-Up der Cambio Beautyacademy gibt es vor Ort und wird von uns zur Verfügung gestellt. Das große Finale beginnt um 19 Uhr. Die Aftershow-Party für alle Finalist:innen und VIP Gäste findet im Scotch & Soda Shop statt.

Wedding Lounge

Wir sind im Wedding-Fieber! Vor Ort gibt es eine tolle Wedding-Lounge mit Beratungen und vielerlei Gutscheinen für die Hochzeitsplanung. Also: die perfekte Location für Brides and Grooms to be. Kommt gerne vorbei uns lasst euch inspirieren! More to be announced.

Take your chance und schick uns dein coolstes Outfit!

Hier könnt ihr euch bewerben.