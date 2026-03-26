Das MAK präsentiert die neue Schausammlung „WIEN 1900 – Alltag. Gesamtkunstwerk“ gemeinsam mit dem Künstler Markus Schinwald. Und der setzt nicht auf Jahreszahlen und Reihenfolgen, sondern auf eine ideengeschichtliche Perspektive: Was hat diese Zeit geprägt? Welche Ideen, welche Umbrüche?

Dabei treffen Schätze aus der MAK-Sammlung auf hochkarätige Leihgaben – und das Ganze in einer Inszenierung, die fast an ein Filmset erinnert: Räume, Szenen, Verbindungen.

Zwischen Design, Malerei und gesellschaftlichem Umbruch

Spannend ist auch der Blick auf die große Zeitspanne: Die neue Schausammlung beleuchtet die Jahre zwischen 1898 und 1945 – also nicht nur das „goldene Wien“, sondern auch jene Jahrzehnte, in denen sich die Stadt und die Gesellschaft massiv verändern.

Im Mittelpunkt stehen dabei:

Architektur

Malerei

Design

sowie soziale Umbrüche

Und das unter nicht weniger als fünf unterschiedlichen Herrschaftsformen – ein Detail, das zeigt, wie politisch diese Epoche eigentlich war.

Alle Infos zur Neuaufstellung der MAK Schausammlung WIEN 1900 gibt’s direkt beim MAK.

Mitmachen & gewinnen!

Für alle, die Lust auf eine neue Perspektive auf Wien 1900 haben haben, die Wien 1900 nicht verklärt, sondern spannend neu zusammensetzt: Wir verlosen 2×2 Tickets für die neue MAK-Schausammlung „WIEN 1900. Alltag – Gesamtkunstwerk“.