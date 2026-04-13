Was 1976 in Wien-Ottakring begann, ist heute eine internationale Erfolgsgeschichte: Die österreichische Marke MAM Baby zählt mittlerweile zu den weltweit führenden Herstellern von Babyartikeln. Seit nunmehr 50 Jahren steht das Unternehmen für die gelungene Verbindung aus medizinischer Expertise und modernem Design – ein Anspruch, der Generationen von Eltern begleitet hat.

Zum runden Jubiläum schlägt MAM ein neues Kapitel auf. Neben einem überarbeiteten Markenauftritt rückt künftig noch stärker in den Fokus, was Eltern wirklich bewegt: die persönliche Reise ins Familienleben. Denn mit der Geburt eines Kindes beginnt nicht nur für Babys, sondern auch für Mütter und Väter ein neuer Lebensabschnitt – geprägt von Herausforderungen, Wachstum und unvergesslichen Momenten.

Eltern im Mittelpunkt: Austausch und echte Geschichten

Bei MAM standen Babys schon immer im Zentrum der Produktentwicklung. Jetzt sollen auch die Geschichten der Eltern mehr Sichtbarkeit bekommen. Themen wie Schwangerschaft, Wochenbett, Stillen oder schlaflose Nächte sind Erfahrungen, die viele verbinden – und genau hier setzt die Marke an: mit mehr Nähe, Austausch und Verständnis für den Alltag junger Familien.

Brunch mit Aussicht: Plätze zu gewinnen

Ein besonderes Highlight im Jubiläumsjahr ist ein exklusiver Eltern-Brunch am 16. April im NENI am Prater. Leser:innen haben die Chance, 2 Plätze für dieses Event zu gewinnen.

Neben kulinarischen Genüssen und einer beeindruckenden Aussicht über Wien erwartet die Gewinner:innen ein abwechslungsreiches Programm: inspirierende Gespräche, persönliche Einblicke und ein interaktives Erlebnis, das für Überraschungen und bleibende Erinnerungen sorgt.

Gemeinsam wird in Themen eingetaucht, die viele Eltern beschäftigen – offen, ehrlich und mit einer Portion Wiener Lebensgefühl.

Teilnahme und weitere Infos

Weitere Details zur Veranstaltung erhalten die Gewinner:innen nach der Auslosung. Wer sich diese besondere Gelegenheit nicht entgehen lassen möchte, sollte jetzt mitmachen – und vielleicht schon bald einen genussvollen Vormittag über den Dächern Wiens erleben.