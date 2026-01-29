Die Erfolgsgeschichte geht weiter: MARIA THERESIA – DAS MUSICAL bleibt dem Ronacher erhalten und wird aufgrund des enormen Publikumsinteresses um eine zusätzliche Saison verlängert. Seit der Weltpremiere im Oktober 2025 begeisterte die neueste VBW-Eigenproduktion bereits über 100.000 Besucher*innen vor täglich ausverkauftem Haus und zählt damit zu den erfolgreichsten Musicalproduktionen der Vereinigten Bühnen Wien (VBW).

Publikumsliebling mit modernem Zugang zur Geschichte

Dass die Vorstellungen weiterhin täglich ausverkauft sind, bestätigt den Nerv der Zeit, den die Produktion getroffen hat. Auch VBW-Geschäftsführer Franz Patay sieht im Musical ein Paradebeispiel für die Qualität und internationale Bedeutung der VBW.

Epische Klänge, starke Bilder

Das Musical selbst präsentiert sich als kraftvolle Mischung aus historischem Drama und modernem Sound. Monumentale Musik trifft auf pulsierende Beats, eindringliche Texte und eine dynamische Inszenierung. Die Produktion setzt der legendären Herrscherin ein zeitgemäßes Denkmal – jung, dynamisch und absolut unverwechselbar

Maria Theresias bewegendes Leben als Musical

Maria Theresia – eine politische Ikone und Reformerin, deren Einfluss Europa bis heute prägt. Ihre bahnbrechenden Errungenschaften reichen weit über Österreich hinaus und hinterlassen ein Erbe, das die Geschichte nachhaltig formte. Das faszinierende Leben einer Frau, die die Spielregeln neu definierte und die Welt veränderte – als packendes Musical auf der Bühne des Ronacher!

Tickets und weitere Infos

MARIA THERESIA – DAS MUSICAL

Täglich außer montags im Ronacher.

Tickets unter www.musicalvienna.at, bei Wien Ticket unter 01/588 85-111 sowie an allen Vorverkaufsstellen der VBW.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 × 2 Karten für die Vorstellung von „MARIA THERESIA – Das Musical“ am 24. Februar 2026 im Ronacher!