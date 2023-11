Thrillerspannung am Spieltisch: „Masters of Crime“

Knifflige Rätsel, logisches Kombinieren und echte Detektivarbeit – das bringt die neue Krimispiel-Reihe Masters of Crime an den heimischen Spieltisch. Es gilt, nach und nach Indizien, Beweise und Schauplätze zu entdecken, um den jeweils enthaltenen Fall zu lösen. Dabei erlebt jede Spielgruppe ihr eigenes, individuelles Spiel, denn die gemeinsamen Entscheidungen beeinflussen den Lauf der Geschichte. Die authentischen Beweismittel, eine interaktive Website und weitere digitale Features sorgen für ein immersives atmosphärisches Thriller-Erlebnis. Masters of Crime ist die ideale nächste Herausforderung für alle Escape Room-Fans, die einen Thriller hautnah erleben möchten.

Masters of Crime: Stillleben In Stillleben gilt es, den Kunstraub des Jahrhunderts zu planen. Dafür müssen Entscheidungen getroffen, Rätsel gelöst und Unterlagen beschafft werden. Mit Kombinationsgeschick und den Mitteln eines abgebrühten Verbrechers tauchen die Spielenden zu Hause in eine spannende Krimi-Story ab. Dabei verändert sich die fesselnde Geschichte individuell mit jeder der getroffenen Entscheidungen.

Masters of Crime: Vendetta Es gibt einen Verräter in den Reihen der Familie! Nun ist es an den Spielenden, die „Ratte“ zu finden und die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Vendetta ist eine atmosphärische Herausforderung für alle Hobby-Mafiosos und Escape-Room-Fans, die sich zu Hause mit echter Detektivarbeit in eine authentische Krimi-Story fallen lassen wollen.

Wir verlosen beide Fälle der „Masters of Crime“-Serie!