Mautner Markhof: Rezeptideen mit würzigen Grillmarinaden

Gegrillte Salatherzen mit Kräuter-Chimichurri, Dijon Creme und knusprigem Asmonte

Zutaten für 4 Personen

– 6 ganze Salatherzen



Für die Kräuter-Chimichurri

– Jeweils 1 EL Petersilie, Liebstöckel, Schnittlauch, fein gehackt

– 1 große Paradeiser, entkernt und gewürfelt

– 1 EL Mautner Markhof Apfelessig Barrique

– 100 g Asmonte (alternativ: würziger Bergkäse)

– Salz



Für die Dijon-Mayonnaise

– 1 Bio Ei

– Jeweils 1 TL Mautner Markhof Dijon Senf, Mautner Markhof Apfelessig, Kristallzucker Gute Prise Salz und weißer Pfeffer

– 150 ml Rapsöl



Zubereitung

Für die Kräuter-Chimichurri alle Zutaten vermengen und 30 Minuten ziehen lassen. Für die Dijon Marinade alle Zutaten mit dem Mixstab mixen und das Öl nach und nach dazu gießen, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Den Käse kreisförmig auf ein Backpapier ausstreuen. Entweder indirekt am Grill oder im Ofen bei 200 Grad 8 Minuten lang backen. Die Salatherzen halbieren und ganz kurz am heißen Rost „angrillen“ und auf einem Teller anrichten. Das Chimichuri darüber verteilen und die Dijon-Mayonnaise mit einer Spritzflasche tupfenförmig rundherum drapieren. Als Garnitur eignen sich Karotten, gelbe Rüben und der Asmonte Cracker. Dazu passt warmes Bauernbrot mit Butter und ein Glas Most.