Werden Sie der MC Shopping Star 2023!

Uschi Pöttler-Fellner und Chris Lachmuth von der Tanzschule Chris machen Sie zum Shopping-Star!

Sie sind modebegeistert und wollen Ihre Styling-Fähigkeiten unter Beweis stellen? Dann ist das Ihre Chance zum Titel: MC Shopping Star 2023. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist am Freitag, den 24. März innerhalb von 90 Minuten und mit MILLENNIUM City-Gutscheinen im Wert von 400 Euro den vorgegebenen Look zu shoppen und anschließend in der MILLENNIUM-City zu präsentieren. Das Eingekaufte darf natürlich behalten werden! Die prominente Jury entscheidet gemeinsam mit dem Publikum, wer den Hauptpreis, ein Luxus-Wochenende im Hotel Bristol Vienna gewinnt.

Melden Sie sich bis 15. März mit dem untenstehenden QR-Code oder hier an und mit etwas Glück sind Sie einer der 5 Kandidaten, der um den Titel „MC Shopping Star 2023“ shoppen darf!

Hier gehts zur Anmeldung zum Shopping Star:

Teilnahmeschluss ist der 15.03.2023.