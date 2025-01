Internationaler Puzzletag: Abenteuer mit Meerestieren

Am 29. Januar wird zum 30. Mal der Internationale Puzzletag gefeiert. Dieser besondere Tag wurde 1995 in den USA ins Leben gerufen und begeistert seitdem Puzzlefans weltweit.

Puzzeln ist längst nicht mehr nur ein Zeitvertreib für Kinder – in allen Altersgruppen erfreut sich das Zusammensetzen der kleinen Teilchen großer Beliebtheit. Es bietet eine perfekte Gelegenheit für eine entspannte „Me Time“ und eine willkommene digitale Auszeit vom hektischen Alltag.

Ob allein oder in Gesellschaft, ob klassische Puzzles oder moderne 3D-Varianten – am Internationalen Puzzletag dreht sich alles um Geduld, Konzentration und den Spaß am kreativen Zusammensetzen. Also, warum nicht die Gelegenheit nutzen, ein neues Puzzle zu beginnen und dabei ganz nebenbei Stress abzubauen?

Wir verlosen 3 Mal das Ravensburger Lernpuzzle “Meerestiere” aus der Reihe Puzzle UP!

Zusammen mit Blub, dem Clownfisch, tauchen Kinder ab fünf Jahren in die geheimnisvolle Unterwasserwelt ein und treffen auf die unterschiedlichsten Meeresbewohner: eine Seekuh mit ihrem Jungen, eine Meeresschildköte, gefährliche Haie und riesige Wale. Die vier quadratischen Puzzles haben unterschiedliche Teilezahlen. So steigern die Kinder nach und nach ihr Können. In der Reihe oder im Quadrat angeordnet, ergeben die fertigen Puzzles ein dekoratives Gesamtbild. Das beiliegende Wissensheft informiert spannend und altersgemäß über die abgebildeten Meerestiere.Die Reihe PUZZLE UP! von Ravensburger begleitet Kinder von zwei bis sechs Jahren durch alle wichtigen Entwicklungsphasen. Die Teilezahlen und Themen sind der jeweiligen Altersstufe angepasst. Beim Puzzeln trainieren Kinder Stück für Stück ihre Feinmotorik, Konzentration und Ausdauer.

Für Kinder ab fünf Jahren für 19,99 Euro (UVP) im Handel erhältlich, ET Jänner 2025.