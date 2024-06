Gewinne ein Meet & Greet mit Toni Polster für dich und deine Freunde

Die Fußball-Europameisterschaft hat begonnen und auch unsere Nationalmannschaft ist wieder mit dabei. fritz-kola nimmt das zum Anlass und feiert mit der österreichischen Fußballlegende Toni Polster.

Am 2. Juli habt ihr mit fritz-kola die Chance Toni Polster höchst persönlich zu treffen und Fragen zu stellen, die euch schon immer am Schienbein gebrannt haben, oder einfach bei einem kola zu tratschen. Die Teilnahme ist streng limitiert.

Nur im taste! am Donaukanal: Gratis fritz-kola bei Spielverlängerung

Hafenvibes, gutes Essen, Fußball – und das beste Kola. Das alles wird während der EM im taste! vereint. Beim Public Viewing in cooler Atmosphäre kannst du mit deinen Freunden jedes EM-Spiel mit Spannung verfolgen. Das Besondere: Bei jedem Österreich oder Deutschland Spiel, das in die Verlängerung geht, bekommen alle Gäste ein gratis fritz-kola.

Mit der braucht Toni keinen Polster mehr!

fritz-kola original ist eines der aufgewecktesten Kolas der Welt mit ganzen 25mg natürliches Koffein pro 100ml. Sie enthält echtes Kolanussextrakt, vielviel natürliches Koffein aus Kaffeebohnenextrakt und überzeugt mit einzigartig herbem kola-Geschmack mit feiner Zitrusnote. Und für alle, die lieber zuckerfrei trinken: fritz-kola super zero. Der superhero unter den zuckerfreien Kolas, bei dem keine Kompromisse im Geschmack gemacht werden. Da läuft auch der Toni ganz schnell zum Getränkekühlschrank.

Bei uns kannst du jetzt einen Platz beim Meet & Greet mit österreichischer Fußballlegende Toni Polster am Dienstag, 2. Juli, im taste! am Donaukanal in Wien für dich und bis zu drei Freunde inklusive fritz-kola Goodie Packages für dich und deine Begleitungen gewinnen!