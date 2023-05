Meisterwerke von Alex Katz in der Albertina

Zu seinem 95. Geburtstag zeigt die Albertina (Innere Stadt) noch bis 29. Mai eine umfassende Würdigung des Künstlers Alex Katz aus den reichen Beständen ihrer Sammlung.

Alex Katz, 1927 in New York geboren, zählt zu den bedeutendsten Vertretern der zeitgenössischen US-amerikanischen Kunst. Großformat, breiter Pinselstrich, starke Farben: So kennt man Katz. Ihm geht es um Farbe und Komposition. Doch was macht Alex Katz bis heute so einzigartig? Formalästhetisch kann man Katz die Rettung der Strenge des „Hard-Edge-Paintings“ in die figurative Malerei zu verdanken. Die scharfkantigen Umrisse des „Hard-Edge“, der „Radical Flatness“ galten als Endpunkt der Malerei: Es war Kunst, die reine Abstraktion und künstliche Motive abbilden wollte.

Unterkühlte Menschen der Freizeitgesellschaft

Analog zu Miles Davis und dem „Cool Jazz“ gilt Katz seither als Erfinder des „Cool Painting“. Die Motive für das „unterkühlte Malen“ findet Katz in der gut situierten Freizeitgesellschaft seiner Künstlerumgebung und den Landschaften von Maine. Es handelt sich fast ausschließlich um Freunde, um Literaten, viele seiner Sujets stammen auch aus der New Yorker Tanzszene. Öffnungszeiten und weitere Infos: www.albertina.at