„MELT“ ist kein gewöhnlicher Film über Schnee und Eis – er ist ein Spiegel der Zeit, ein stiller Zeuge einer Welt, die im Wandel begriffen ist. Regisseur Nikolaus Geyrhalter nimmt das Publikum mit auf eine Reise durch atemberaubend schöne, weiß glitzernde Landschaften – und zeigt zugleich, wie schnell dieses Weiß zu verschwinden droht.

Eine Reise durch die schwindende Eiswelt

Von den gigantischen Schneewänden entlang der Tateyama Kurobe Alpine Route in Japan über künstliche Winterlandschaften in Val-d’Isère bis hin zu Gletschern in der Schweiz, Island und einer Forschungsstation in der Antarktis – „MELT“ zeigt die Vielfalt unserer schneebedeckten Welt. Dabei trifft der Film Menschen, die täglich mit diesen Landschaften leben, forschen und arbeiten und von den drastischen Veränderungen erzählen, die der Klimawandel mit sich bringt.

Mit langen, ruhigen Einstellungen lässt Geyrhalter die Bilder für sich sprechen und nimmt die Zuschauer mit in eine Welt, die scheinbar unendlich ist – und doch zu verschwinden droht. Es sind Momentaufnahmen, die nicht nur dokumentieren, sondern auch zum Nachdenken anregen: über Klimawandel, Verlust und die Zukunft unseres Planeten.

Menschliche Geschichten im schmelzenden Weiß

Was „MELT“ besonders auszeichnet, sind die Protagonistinnen selbst: Forscherinnen, Tourist*innen, Einheimische. Sie alle berichten von schmelzenden Gletschern, von Extremwetterlagen und davon, wie diese Veränderungen ihren Alltag beeinflussen. Was nach beeindruckenden Naturbildern aussieht, entfaltet so eine leise, doch eindringliche Dringlichkeit.

Der Film wurde über mehrere Jahre hinweg (2021–2025) gedreht und zeigt damit nicht nur Landschaften, sondern auch einen zeitlichen Wandel – ein filmisches Archiv, das zukünftigen Generationen vielleicht einmal als Erinnerung dienen wird.

