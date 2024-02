Ordnung und Nachhaltigkeit in der Küche: Die praktischen Modula Aufbewahrungsdosen von Mepal

Es gibt kaum jemanden, der nicht zumindest diese eine vollgestopfte Küchenschublade zu Hause hat, die zu öffnen man gekonnt vermeidet. Mit den Aufbewahrungsdosen Modula von Mepal gehört das bald der Vergangenheit an. Dank des transparenten Deckels sieht man den Inhalt auf einen Blick. Das klare Design ermöglicht es, Küchenschubladen praktisch und nach Belieben bausteinförmig in die Höhe, Tiefe oder Breite zu sortieren.

Die Aufbewahrungsprodukte von Mepal unterstützen auch einen bewussten Lebensstil. So werden beispielsweise alle Vorrats- und Frischhaltedosen von Mepal in den Niederlanden hergestellt und sind zu 100% recycelbar. Reste bleiben länger frisch und mehr Übersicht in der Küche bedeutet zudem, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden.

Wir verlosen drei 5-teilige Mepal Modula Aufbewahrungssets!

