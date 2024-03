Mepal: Neue VITA Kollektion für stilvolles und praktisches Essen unterwegs!

In diesem Frühjahr lanciert die Love Brand Mepal die neue Kollektion VITA. Die besteht aus einer Trinkflasche und einer Bento-Lunchbowl. Das Design des Verschlusses bietet dabei konkrete Vorteile: Zwei Öffnungen erlauben einerseits ein einfaches Befüllen auch beispielsweise mit Eiswürfeln oder Obststücken, andererseits ein sicheres Trinken auch in Bewegung. Die Vita Bento-Lunchbowl ermöglicht das absolut auslaufsichere Mitnehmen von Speisen – sortenrein getrennt in einer perfekten Bento-Lösung. Die runde Bowl bietet insgesamt fünf verschiedene Fächer unter dem dicht schließenden Deckel, darunter zwei separat verschlossene Boxen.

So lässt sich ein komplettes Menü (auslauf)sicher transportieren, auch wenn die horizontale Ausrichtung der Bowl unterwegs vielleicht nicht immer gegeben ist. Trinkflasche und Bento-Lunchbowl aus BPA-freiem Material sind selbstverständlich spülmaschinengeeignet, werden in den Niederlanden hergestellt und sind komplett recycelbar.

Wir verlosen 3 Mepal VITA Sets (2-teilig, bestehend aus einer 500ml Trinkflasche und einer Bowl)!

