Mike Supancic: Zurück aus der Zukunft

„Wuchtldrucker“ Mike Supancic startet am 19. Jänner 2024 im Stadtsaal Wien sein neues Kabarettprogramm. Mit Liedern, Parodien und schrägen Ideen beweist der Musik-Kabarettist: Die Zukunft ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal war.

„In meinem neuen Kabarettprogramm bin ich ein Zeitreisender, fast wie der Bruce Willis im Film ‚Twelve Monkeys‘, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existieren“, erzählt der steirische Alleinunterhalter Mike Supancic mit einem Augenzwinkern. „Der Gesundheitswahn führt in der Zukunft zu einer Jugendrevolte, die mit der Hymne „Ganz Wien … ist heut‘ auf Protein“ ihre Ziele unterstreicht. Und zu allem Überfluss werde ich auch noch im eigenen Land aus dem Zug geworfen – mit einer Malakofftorte in der Hand.“

Jedenfalls steht der Mike mit seiner Klampf‘n auf der Bühne und bringt den Antiblues Blues, das Dürüm-Langos-Asianudeln-Maronistand-Medley sowie „zahlreiche Songs über Themen, über die noch nie Songs geschrieben worden sind“.

Den Hochsommer 2023 hat Mike dazu genutzt, das neue Programm zu entwickeln: „Es war heiß, die Lebensmittel waren knapp, der Benzinpreis war hoch und der Sex selten. Und ich dachte mir: Was wird die Zukunft bringen?“

Wir verlosen 2 x 2 Tickets für das Programm von Mike Supancic am 27. Jänner 2024 um 19:30 Uhr im Stadtsaal!

