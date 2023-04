MILLENNIUM City RUN: Laufen und gewinnen!

Am Samstag, den 13. Mai findet der MILLENNIUM City RUN statt und lädt Laufbegeisterte aller Altersgruppen dazu ein, ihre Sohlen heiß laufen zu lassen. Ob Sie sich für 30 Minuten, 1 oder 2 Stunden anmelden, der Lauf hält für alle was bereit. Zusätzlich gibt es auch einen Kinderlauf mit drei verschiedenen Altersgruppen.

Die Strecke verläuft entlang der Donau direkt vor der MILLENNIUM City und bietet sowohl eine lange als auch eine kurze Route. Das bedeutet, dass sowohl erfahrene Läufer als auch Anfänger die Chance haben, ihre Fitness und ihr Durchhaltevermögen unter Beweis zu stellen.

Runden laufen und shoppen gehen

Drehen Sie so viele Runden wie möglich und erlaufen Sie sich MILLENNIUM City Gutscheine im Wert von bis zu 25 Euro! Die Laufstrecke wird von den Veranstaltern des Gutscheinlaufs getrackt, was bedeutet, dass Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, wie viele Runden Sie gelaufen sind. Alles wird automatisch erfasst und Sie können nach dem Lauf einfach zum Stand in der MILLENNIUM City gehen, um Ihre Startnummer und damit Ihre erlaufenen Gutscheine zu überprüfen.

Goodie-Bag und Muttertags-Gutschein

Alle Läuferinnen und Läufer bekommen nach dem Lauf außerdem ein tolles MILLENNIUM City Goodie-Bag. Für alle Kinder gibt es noch einen 5 Euro Gutschein oben drauf, mit dem sie auch gleich ein Geschenk für den Muttertag am Sonntag, den 14. Mai besorgen können.

Preise für die Besten

Auf die besten drei Damen und Herren von jedem Lauf warten 1.000 Euro für den 1. Platz, 500 Euro für den 2. Platz und 200 Euro für den 3. Platz in Form von MILLENNIUM City Gutscheinen!

Und auch auf die Schnellsten bei den Kinderläufen warten tolle Preise! Die besten drei Mädchen und Jungs aus jeder Altersgruppe erhalten Wertgutscheine der MILLENNIUM City im Wert von 150 Euro für den 1. Platz, 100 Euro für den 2. Platz und 50 Euro für den 3. Platz.

Melden Sie sich jetzt an und lass deine Sohlen heiß laufen! Die Siegerehrung findet um 14:30 Uhr statt.

ANMELDEN

2-Stunden-Lauf Samstag, 13. Mai um 9:15 Uhr

Distanz: so viele Runden wie möglich, lange Strecke, 1.150 m

Startberechtigt: alle, Jahrgang 2010 und älter

Teilnahmegebühr: 24 Euro 1-Stunden-Lauf Samstag, 13. Mai um 9:15 Uhr

Distanz: so viele Runden wie möglich, lange Strecke, 1.150 m

Startberechtigt: alle, Jahrgang 2010 und älter

Teilnahmegebühr: 24 Euro 30-Minuten-Lauf Samstag, 13. Mai um 11:30 Uhr

Distanz: so viele Runden wie möglich, kurze Strecke, 680 m

Startberechtigt: alle, Jahrgang 2010 und älter

Teilnahmegebühr: 19 Euro Kinderlauf „Kids“ Samstag, 13. Mai um 12:15 Uhr

Distanz: 680 m, kurze Strecke, 1 Runde

Startberechtigt: Kinder, Jahrgang 2015 bis 2017

Teilnahmegebühr: 9 Euro Kinderlauf „Juniors“ Samstag, 13. Mai um 12:30 Uhr

Distanz: 1.360 m, kurze Strecke, 2 Runden

Startberechtigt: Kinder, Jahrgang 2013 bis 2015

Teilnahmegebühr: 9 Euro Kinderlauf „Teens“ Samstag, 13. Mai um 12:30 Uhr

Distanz: 2.040 m, kurze Strecke, 3 Runden

Startberechtigt: Kinder, Jahrgang 2011 bis 2013

Teilnahmegebühr: 9 Euro

Wir verlosen Startplätze für den MILLENNIUM City RUN am 13. Mai!

E-Mail *

Teilnahmeschluss ist der 05.05.2023.

Der Gewinner/Die Gewinnerin wird per Mail verständigt.