MILLENNIUM City RUN: Laufen & Gutscheine gewinnen!

Bereits zum dritten Mal wird der MILLENNIUM City RUN ausgetragen; wie immer am Samstag vor dem Muttertag. Diesmal also am Samstag, den 10. Mai 2025.

Online-Anmeldung bis zum 5. Mai 2025

Mitmachen und so richtig auspowern! Je nach Lust und Laune können die Teilnehmer:innen 30 Minuten oder eine Stunde laufen. Zusätzlich gibt es auch einen Kinderlauf mit drei Altersgruppen. Gelaufen wird direkt vor der MILLENNIUM City entlang der Donau. Anmeldung ist bis 5. Mai online möglich.

Hier geht’s zur Anmeldung!

Runden laufen, Gutscheine abholen und Shoppen gehen

Die Teilnehmer:innen des MILLENNIUM City RUNs können so viele Runden wie möglich drehen und MILLENNIUM-City-Gutscheine im Wert von bis zu 25 Euro “erlaufen”.

Für jede vollendete zweite Runde gibt es 5 Euro. Eine Runde ist 680 Meter lang. Die Laufstrecke aller Teilnehmer:innen wird getrackt und nach dem Lauf überprüft das MILLENNIUM City RUN Team anhand der Startnummer die jeweilige Anzahl der gelaufenen Runden und übergibt die erlaufenen MILLENNIUM-City-Gutscheine, die in der MILLENNIUM City zu einem Shopping-Erlebnis einladen.

Goodie-Bag und Muttertags-Gutschein

Alle Teilnehmer:innen erhalten nach dem Lauf ein tolles MILLENNIUM-City-Goodie-Bag. Für alle Kinder gibt es noch einen 5-Euro-Gutschein obendrauf, mit dem sie auch gleich ein Geschenk für den Muttertag am Sonntag, den 11. Mai, besorgen können.

14 x 300 Euro gewinnen

Dabeisein lohnt sich – und nicht nur für die Ausdauer! Nach dem Lauf werden unter allen teilnehmenden Startnummern 14 x 300 Euro in Form von MILLENNIUM-City-Gutscheinen verlost. Gleich, ob man der/die schnellste, beste, ausdauernste Teilnehmer:in war oder nicht, denn allein die gezogene Startnummer entscheidet. Hier steht das Motto “Dabeisein ist alles!” im Fokus.

Auch auf die Schnellsten bei den Kinderläufen warten tolle Preise. Die besten drei Teilnehmer:innen aus jeder Altersgruppe erhalten MILLENNIUM-City-Gutscheine im Wert von 150 Euro für den 1. Platz, 100 Euro für den 2. Platz und 50 Euro für den 3. Platz.

Nur wer auch persönlich vor Ort ist, erhält bei Ziehung seiner/ihrer Startnummer die Gutscheine; anderenfalls wird eine weitere Startnummer gezogen.

Die Ehrung der Sieger:innen findet am 10. Mai direkt nach den Laufveranstaltungen um 12.15 Uhr auf der Plaza in der MILLENNIUM City statt.

Diese Lauf-Events stehen am 10. Mai 2025 zur Auswahl (pro Person ist die Teilnahme an nur einem Lauf möglich):

1-Stunden-Lauf

Samstag, 10. Mai, um 9.30 Uhr

Distanz: so viele Runden wie möglich (je 680 m)

Startberechtigt: alle (Jahrgang 2011 und älter)

Teilnahmegebühr: vom 1. Februar bis zum 31. März 2025: 23 Euro; vom 1. April bis zum 5. Mai 2025: 25 Euro

30-Minuten-Lauf

Samstag, 10. Mai, um 10.45 Uhr

Distanz: so viele Runden wie möglich (je 680 m)

Startberechtigt: alle (Jahrgang 2011 und älter)

Teilnahmegebühr: vom 1. Februar bis zum 31. März 2025: 17 Euro; vom 1. April bis zum 5. Mai 2025: 19 Euro

Kinderlauf “Kids”

Samstag, 10. Mai, um 11.30 Uhr

Distanz: 1 Runde (680 m)

Startberechtigt: Kinder, Jahrgang 2017 bis 2019

Teilnahmegebühr: 9 Euro

Kinderlauf “Juniors”

Samstag, 10. Mai, um 11.30 Uhr

Distanz: 2 Runden (1.360 m)

Startberechtigt: Kinder (Jahrgang 2015 bis 2017)

Teilnahmegebühr: 9 Euro

Kinderlauf “Teens”

Samstag, 10. Mai, um 11.30 Uhr

Distanz: 3 Runden (2.040 m)

Startberechtigt: Kinder (Jahrgang 2013 bis 2015)

Teilnahmegebühr: 9 Euro