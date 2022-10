Mit Herbert Tamchina durch den 7. Bezirk

Herbert Tamchina war von 1991 bis 1998 der erste „rote“ Bezirksvorsteher von Neubau. In seine Ära fielen unter anderem die Errichtung des MuseumsQuartiers und des Kindermuseums. Der ehemalige Bezirksvorsteher widmet nun „seinem“ Bezirk ein eigenes Buch. „Am Neubau. Ein geschichtlicher und kultureller Rundgang durch den 7. Wiener Bezirk.“ beschäftigt sich mit der liebenswürdigen Geschichte Neubaus.

Spaziergang

Um dem Buchtitel gerecht zu werden, findet im Vorfeld der Präsentation ein Bezirksspaziergang mit Herbert Tamchina statt. Dieser startet am Sonntag, 16. Oktober, um 14:00 Uhr. Treffpunkt ist beim Haupteingang zum MQ.

Die Buchpräsentation findet ebenso am Sonntag, 16. Oktober 2022 statt. Um 16 Uhr, in der SPÖ Neubau (Lindengasse 64, 1070 Wien) präsentieren Bezirksvorsteher a.D. Herbert Tamchina präsentiert im Dialog mit Bezirksvorsteher-Stv. Gallus Vögel das Buch. Das Buch liegt dort zum Vorzugsverkaufspreis von 10 Euro in der SPÖ Neubau auf.