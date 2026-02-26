Funkelnde Kristallluster, stilvolle Tischkultur und das geschichtsträchtige Ambiente sorgen für einen besonderen Rahmen – ideal für eine entspannte Auszeit oder einen gepflegten Business-Lunch.

Abwechslungsreiches Buffet mit Wiener Klassikern

Von Montag bis Freitag, jeweils von 12 bis 14.30 Uhr (ausgenommen Feiertage), erwartet die Gäste im Restaurant Stefanie ein vielfältiges Mittagsbuffet. Saisonale Vorspeisen eröffnen den Reigen, gefolgt von einer feinen Tagessuppe. Bei den Hauptspeisen stehen drei sorgfältig ausgewählte Gerichte zur Wahl – von Wiener Klassikern bis hin zu saisonalen Köstlichkeiten. Den süßen Abschluss bildet ein verführerisches Dessert.

Das Küchen- und Serviceteam legt dabei besonderen Wert auf Qualität und Frische – und das zu einem Preis, der sich sehen lassen kann: 19,90 Euro pro Person.

Jetzt reservieren

Wer sich dieses genussvolle Angebot nicht entgehen lassen möchte, reserviert am besten gleich online unter www.restaurant-stefanie.at oder telefonisch unter +43 1 211 50 423.

Gewinnspiel

Wir verlosen 2 x 2 Plätze für das Mittagsbuffet im Hotel Stefanie!