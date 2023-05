Hainburg lädt zum Mittelalterfest 2023

Seid gegrüßt, wackere Ritter, edle Damen und alle Freunde des Mittelalters! Am 28. und 29. Mai 2023 begrüßt die Stadtgemeinde Hainburg a.d.Donau zum diesjährigen Mittelalterfest mit vielen neuen Attraktionen.

Der Fanfarenzug Ottenheim zieht mit seinen Trompeten und Hörnern die Aufmerksamkeit auf sich. Auch der Fakir, der mit seinen Kunststücken und gefährlichen Vorführungen das Publikum erstaunt.

Fabelwesen & Musik

Eine Drachenshow darf natürlich nicht fehlen, um die Faszination der mittelalterlichen Fabelwesen näher zu bringen. Verschiedene Musik- und Tanzgruppen sorgen mit ihren Darbietungen für viel Unterhaltung.

Kampfturnier mit Rittern

Das absolute Highlight ist jedoch das mittelalterliche Voll-Kontakt Kampfturnier um den Dolch von Hainburg. Die besten Ritter treten gegeneinander an und kämpfen um den begehrten Preis.

Also packt Eure Rüstungen, zieht Eure Gewänder an und kommt zum Mittelalterfest in Hainburg an der Donau!

Wir verlosen 2 Mal je eine Familienkarte für beide Tage!

E-Mail *

Teilnahmeschluss ist der 23.05.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.