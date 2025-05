Hainburg lädt ein: Mittelalterliches Spektakel zu Pfingsten

Am 8. und 9. Juni verwandelt sich Hainburg an der Donau in eine lebendige Bühne vergangener Zeiten. Hinter den ehrwürdigen Stadtmauern erwacht das Mittelalter zu neuem Leben – mit Musik, Magie, Märkten und mutigen Helden.

Das mittelalterliche Spektakel lädt große und kleine Besucher auf eine Zeitreise ein, die alle Sinne begeistert.

Einzug in eine Welt voller Legenden

Wer durch die alten Stadttore tritt, findet sich inmitten von Dudelsackklängen, Trommelschlägen und dem Klirren von Schwertern wieder. Ritter kämpfen in epischen Duellen um den sagenumwobenen Dolch von Hainburg, ein mythischer Schatz, der Ruhm und Ehre verspricht. Historische Kulissen und authentisches Ambiente machen das Spektakel zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Gaukler, Händler und Magier verzaubern die Stadt

Bunte Gestalten wie Gaukler und Akrobaten treiben ihr Spiel, während Vaganten das Publikum mit Spottversen und Späßen unterhalten. Mittelalterliche Marktstände bieten alles, was das Herz begehrt: edle Gewänder, kunstvoll geschmiedete Waren, handgefertigte Spielzeuge und mehr. Besonders eindrucksvoll: Der Magier Solaris, der mit Flammen, Illusionen und geheimnisvollen Tricks Groß und Klein in seinen Bann zieht.

Kraft trifft auf Kunst: Eisenhans beeindruckt

Ein weiteres Highlight ist der sagenhafte Eisenhans. Mit bloßer Muskelkraft lässt er Hufeisen tanzen und Ketten bersten – ein Schauspiel, das das Publikum staunen lässt und Kinder wie Erwachsene gleichermaßen begeistert.

Genuss für Leib und Seele

Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: Von herzhaften Spießbraten über deftige Pfannengerichte bis hin zu süßem Met und kühlem Bier – die kulinarischen Angebote lassen keine Wünsche offen. Die Atmosphäre wird von mittelalterlicher Musik aus ganz Europa begleitet und schafft ein authentisches Flair.

Drachen, Musik und Familienfreude

Besonderes für die kleinen Gäste: Eine Drachenfütterung sorgt für große Augen und staunende Gesichter. Mitmachaktionen und Musik sorgen dafür, dass sich das Fest für die ganze Familie lohnt.

Mehr Infos zum Fest gibt es unter: www.hainburg.at

