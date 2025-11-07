Mit 25 prachtvollen Pferden, einem charmanten Esel und über 40 Künstler*innen entführt MONDWIND sein Publikum in eine Welt zwischen Traum und Wirklichkeit. Atemberaubende Reitkunst, artistische Höchstleistungen, ausdrucksstarke Musik und ein mitreißendes Ballettensemble sorgen für Gänsehaut-Momente.

Die kunstvolle Inszenierung verbindet Eleganz und Emotion – ein Fest für alle Sinne, das Kinder wie Erwachsene gleichermaßen verzaubert.

Eine Erfolgsgeschichte mit Herz und Fantasie

Hinter MONDWIND steht ein Team aus Künstler*innen, Reiter*innen und Visionär*innen, die sich der Magie der Pferde verschrieben haben. Seit Jahren begeistert die Show europaweit mit eindrucksvollen Geschichten, die die Harmonie zwischen Mensch und Tier in den Mittelpunkt stellen.

„Unsere Pferde sind keine Darsteller, sondern Mitkünstler – jedes von ihnen hat seinen eigenen Charakter, seine eigene Geschichte“

Show-Termine und Tickets

📅 29.12.2025 – 06.01.2026

📍 Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

🎟️ Tickets unter www.oeticket.com

📲 Mehr Infos unter mondwind.com oder hier.

Gewinnspiel: Wir verlosen 2 x 2 Tickets!

Das Wiener Bezirksblatt verlost 2 x 2 Eintrittskarten für die Premiere am 29. Dezember um 14 Uhr. Wer den Jahreswechsel mit einer Portion Magie beginnen möchte, sollte sich diese Chance nicht entgehen lassen!